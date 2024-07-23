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娛樂 最新消息

恆述法師曾是「東方維納斯」 大膽談「性」不臉紅

恆述法師是張菲、費玉清的姊姊。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕74歲的恆述法師（原藝名費貞綾）閒不下來，離開台灣到中國弘法的她，是綜藝大哥大張菲和歌王費玉清的姊姊。她原本也是台灣娛樂圈響叮噹的人物，16歲出道，17歲參加駐唱歌星甄選出道，後來更以豔星之姿揚名演藝圈。

（左起）張菲、費貞綾、費玉清姊弟感情極好。（翻攝自微博）

別看恆述法師現在是出家人，曾經她也是台灣出名的豔星，曾以性感火辣打扮、模仿瑪麗蓮夢露登台，並獲得「東方維納斯」稱號。22歲那年恆述法師赴日本發展，並以「Jenny Fei」（ジェニー・フェイ）名義發行5張日語專輯。恆述法師當時有一名日籍男友，兩人已論及婚嫁，但為了提拔張菲和費玉清，她毅然決然放棄感情回到台灣。

費貞綾原為演藝圈豔星。（翻攝自微博）

恆述法師39歲剃度出家，很多人都好奇她皈依佛門的原因，當時還傳出「身邊男人體力都不行」、性生活無法被滿足的說法，對此，恆述法師嚴正否認，她認為性不能代表全部愛情，專一才是最重要的。至於自己出家的理由，恆述法師說年輕時曾有命理師斷言她可以大富大貴享受晚年，絕對不會成為出家人。恆述法師為了證明自己的命運並非長在他人口中，刻意唱反調出家。

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