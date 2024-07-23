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娛樂 最新消息

台灣優先！傑尼斯200藝人全都有 星達拓周邊快閃店來台

星達拓娛樂官方快閃店將在台北設立。（大鴻藝術提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本星達拓娛樂（前傑尼斯）官方周邊商品專門店「FAMILY CLUB.STORE」，海外配送的國際購物網站「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」今天（23日）宣布將在台北華山舉辦全球首間快閃店，將展售最新、最齊全的星達拓旗下偶像周邊商品，讓粉絲們能夠與日本同步看到實品並即時購買。

先前星達拓社長福田淳透露，海外拓點第一站正是台灣，如今真的是驗證了他說的話。作為官方快閃店第一站的台北場，將一口氣展售包括未出道團體在內，近30組人氣男團、合計約200位藝人的周邊商品，堪稱台灣史上最大規模的日本偶像周邊商品快閃店，誠意滿滿。

海外配送的國際購物網站「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」快閃店將在台北設立。（大鴻藝術提供）

無論是日本STORE限定商品、戲劇合作衍生周邊、最新款演唱會周邊商品，還是星達拓旗下藝人最具代表性的生寫真（藝人照片），數百款熱門商品將於快閃店閃亮登場，其中不乏日本已經結束銷售的商品，宛如一場偶像與粉絲的盛大聚會。

即將於9月來台開唱的國際實力男團Travis Japan也受邀擔任應援代表，主辦單位大鴻藝術BIG ART宣布，將於舉行開幕前夕舉行100位粉絲限定的「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」紀念活動，除了有Travis Japan出道演唱會的特別放映會，Travis Japan部分成員將於放映會後現身與粉絲連線say hi，同時還可以搶先入店親自體驗「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」的魅力。

台北快閃店即將於8月9日（五）至8月25日（日）期間限定登場，為確保店內舒適體驗，入場將採時段預約制。

同時，凡於期間來店消費，不限金額即可獲贈台北快閃店限定特典「螢幕擦拭貼」，數量有限送完為止。「FAMILY CLUB.STORE GLOBAL」開幕紀念活動將採實名抽選制度，相關活動詳情與快閃店更多資訊，請追蹤大鴻藝術官方社群，以獲取快閃店最新動態。

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