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娛樂 亞洲

2PM泰籍成員尼坤親妹結婚2年遭家暴4次 警局前痛哭

2PM成員尼坤（左圖中）及她的小妹Cherreen。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕泰國女星Cherreen是韓國團體2PM成員尼坤的小妹，跟著哥哥腳步進入演藝圈的她有不少作品，2021年她與交往2年的男友Asakon結婚，並育有1女，沒想到日前卻爆出兩人早在去年10月就已經分手，今（23）日更出面指控前夫家暴，並報警處理。

Cherreen（右）與她的前夫Asakon。（翻攝自X）

Cherreen在警局前痛哭，表示有孩子之後Asakon曾經對她施暴4次。最開始是爭吵，男方由於喝醉酒打了她的臉，打到嘴巴都破了；最後一次是Cherreen躺在闖上，莫名其妙被男方狂甩10次巴掌，逼她回答問題。由於兩人先前有協議不要鬧上新聞，所以Cherreen一直沒有報警，也害怕影響孩子。但後來感覺不安全，不得不站出來替自己說話。

Asakon稱自己因失去理智才動手，並再三保證不會再犯，但事實證明家暴只有0次和無數次。Asakon第一次動手是在2022年5月、第二次發生在7月、第三次是2023年4月，最近一次是2023年9月。雙方爭吵原因是男方非常善妒，只要妻子在外與朋友、學弟聯絡，就會覺得不安並動手打人，男方動手的時候孩子會在另外的房間，所以並沒被牽連。

Cherreen（左）在律師陪同下報警並痛訴自己的遭遇。（翻攝自X）

Cherreen因為被打耳光打到崩潰，決心離開Asakon。她說自己被打到覺得生命受威脅，故逃離住家向朋友求助，且因長期受虐，生活充滿不安全感，對多事都感到恐懼，雙方分手初期考量到孩子所以還有見面，但每次都很害怕，最後Cherreen決定報警，請男方停止這一切。

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