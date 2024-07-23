開箱AV拍片現場！暗黑界IU一天7次 害羞「都不會乾掉」

〔記者張釔泠／台北報導〕「暖場天王」蜆仔推出全新直播節目「蜆仔懂次懂次」，重口味開箱成人產業大象傳媒AV女優拍片現場，合體暗黑界IU艾悠，兩人百無禁忌，拍片資歷1年多的艾悠，不僅自爆性感帶在胸部，還曾跟某對象1天7次，讓蜆仔驚呼：「不會乾掉嗎？」 艾悠則害羞笑回：「我不會！」

艾悠。（大象傳媒提供）

艾悠透露當初跟老公一起拍片的原因，「工作關係接觸到這個產業，因為找不到素材，所以跟老公開始拍片。」也提到之前被攝影師性騷事件，特別提醒進到這個產業的女生要好好保護自己。

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蜆仔直球發問台灣AV帝王強尼，當初為何會投入成人產業，強尼不假思索立即回答：「爽呀！」透露當初因為去日本拍了大尺度MV， 有了進入這個產業的想法，至於「大象傳媒」名稱的由來？強尼笑回就是和朋友多喝了兩杯，很隨性的取名。

台灣女優艾悠、男優曾強。（大象傳媒提供）

強尼說：「公司成立4年，我們一直維持這個行業的正向性，性這東西本來就有需求，日本美國都把成人產業做得有聲有色，我們也努力朝這個方向前進。」如何面試男優、女優？強尼透露： 「一開始是透過經紀公司找人，後來有人會自投履歷。」至於男、女優的片酬？強尼大方透露：「男優一部大概是幾千到1萬，是辛苦的體力活；女優大概3到20萬不等，要視工作的難易度。」

直擊台灣AV拍片現場，蜆仔（左起）、大象傳媒創辦人強尼、女優艾悠、男優曾強。（大象傳媒提供）

強尼也親自帶領蜆仔開箱公司，分別參觀了道具房、片場，眼尖的蜆仔立刻發現床單上面有白色的污漬，立刻大喊：「有白白的，你們（床單）多久換一次？」強尼搞笑說：「一星期才換一次。」接著解釋因為剛拍完片，還沒來得及清洗。

首次直播蜆仔尺度無極限，現場要艾悠與男優曾強一同示範肉搏戰「火車便當」，也預告接下來「蜆仔懂次懂次」會有更精彩直播內容。



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