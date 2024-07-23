晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

開箱AV拍片現場！暗黑界IU一天7次 害羞「都不會乾掉」

〔記者張釔泠／台北報導〕「暖場天王」蜆仔推出全新直播節目「蜆仔懂次懂次」，重口味開箱成人產業大象傳媒AV女優拍片現場，合體暗黑界IU艾悠，兩人百無禁忌，拍片資歷1年多的艾悠，不僅自爆性感帶在胸部，還曾跟某對象1天7次，讓蜆仔驚呼：「不會乾掉嗎？」 艾悠則害羞笑回：「我不會！」

艾悠。（大象傳媒提供）

艾悠透露當初跟老公一起拍片的原因，「工作關係接觸到這個產業，因為找不到素材，所以跟老公開始拍片。」也提到之前被攝影師性騷事件，特別提醒進到這個產業的女生要好好保護自己。

蜆仔直球發問台灣AV帝王強尼，當初為何會投入成人產業，強尼不假思索立即回答：「爽呀！」透露當初因為去日本拍了大尺度MV， 有了進入這個產業的想法，至於「大象傳媒」名稱的由來？強尼笑回就是和朋友多喝了兩杯，很隨性的取名。

台灣女優艾悠、男優曾強。（大象傳媒提供）

強尼說：「公司成立4年，我們一直維持這個行業的正向性，性這東西本來就有需求，日本美國都把成人產業做得有聲有色，我們也努力朝這個方向前進。」如何面試男優、女優？強尼透露： 「一開始是透過經紀公司找人，後來有人會自投履歷。」至於男、女優的片酬？強尼大方透露：「男優一部大概是幾千到1萬，是辛苦的體力活；女優大概3到20萬不等，要視工作的難易度。」

直擊台灣AV拍片現場，蜆仔（左起）、大象傳媒創辦人強尼、女優艾悠、男優曾強。（大象傳媒提供）

強尼也親自帶領蜆仔開箱公司，分別參觀了道具房、片場，眼尖的蜆仔立刻發現床單上面有白色的污漬，立刻大喊：「有白白的，你們（床單）多久換一次？」強尼搞笑說：「一星期才換一次。」接著解釋因為剛拍完片，還沒來得及清洗。

首次直播蜆仔尺度無極限，現場要艾悠與男優曾強一同示範肉搏戰「火車便當」，也預告接下來「蜆仔懂次懂次」會有更精彩直播內容。


☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

☆尊重身體自主權 請撥打113、110。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
你可能還想看 more
今日熱門
載入中