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娛樂 最新消息

大元演小三遭觀眾痛罵 與「正牌男友」床戲猛笑場

《愛的噩夢》番外篇《第六感》由宋柏緯和林艾璇（前）演出。（華映提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕廖明毅執導新片《愛的噩夢》口碑發酵，「大元」林艾璇在片中因演出小三，透露有不少入戲觀眾罵她；該片今（22）釋出8分鐘番外篇《第六感》，片中她未現身的男友宋柏緯浮出水面，兩人有場床戲，讓大元猛笑場。

番外篇描述林艾璇和宋柏緯的情侶關係變調。她懷疑對方有外遇，突然開始健身、換新內褲，還不敢當面接起莫名來電，讓她試圖找出證據。

大元對「床戲」印象深刻，她趁宋柏緯入睡，偷偷用手翻開他的眼皮，笑稱從來沒這樣翻開人家的眼皮，一開始抓不到合適的力道和翻開的距離，導致一直不小心笑場，重拍好幾次才成功。

《愛的噩夢》番外篇《第六感》由宋柏緯（左）和林艾璇演出。（華映提供）

大元和在宋柏緯映後再度碰頭，被問會不會看另一半的手機？宋柏緯說一定不會去看，大元則坦白「會看，但是我是交往前就會先講好。」

大元形容初見宋柏緯，以為是不好相處，又愛裝酷的人，不過聊天總是聊得起來；宋柏緯則說大元對角色很有想法，覺得跟她合作很有火花，很喜歡這樣的互動。

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