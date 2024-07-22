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娛樂 最新消息

比邊佑錫事件還狠！韓團保鑣把粉絲「打到腦震盪」公司秒道歉

韓團Cravity的保鑣，傳出對粉絲動粗，導致粉絲腦震盪。（翻攝自JTBC、theqoo）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕最近韓星邊佑錫因為保鑣過度保護藝人的行為，遭到各界批評，更被戲稱是「皇帝保鑣」，沒想到韓團Cravity的保鑣更扯，竟把粉絲打到腦震盪，一狀告上媒體。Cravity所屬的經紀公司今天（22日）發聲明道歉，並表示將解除與對方的合作關係。

女粉絲接受媒體採訪，透露頭部疼痛，就醫發現輕微腦震盪。（翻攝自JTBC、theqoo）

根據《JTBC》報導，事件發生在6月23日，受傷的粉絲是10多歲的女性，她指控在機場遭到Cravity的保鑣暴力對待，頭部非常疼痛，去醫院驗傷發現有輕微腦震盪。女粉絲的媽媽心疼不已，表示非常生氣，覺得別人家的孩子也是人生父母養的，怎麼能因為「保護人」而對別人動粗。

繼邊佑錫之後，Cravity也深陷過度保安的事件。（翻攝自X）

這名保鑣則表示，只是把對方手往上抬而已，沒有打人的意思。但Cravity所屬的Starship發表聲明，宣布與涉案的保安公司取消合作，並向傷者致歉，強調為避免類似的事件再度發生，會制定相關規則，盡全力保障藝人以及粉絲的安全。

不過韓網罵翻不斷，紛紛表示，「這已經是黑道了吧」、「天啊瘋了吧，怎麼會打粉」、「好的保鑣很多，但因為這些老鼠屎，形象越來越差」、「只有藝人重要，粉絲不重要嗎？」

Cravity的保鑣同樣因「過度保安」引來粉絲不滿。（翻攝自JTBC、theqoo）

邊佑錫日前爆發「皇帝保鑣」事件，保鑣在機場拿手電筒照粉絲，還封鎖機場通道，引發爭議。如今即將演出新一季「Road to Kingdom」的Cravity，原先想透過節目再度翻紅，卻因此事件又蒙上一層陰影。在保護藝人以及顧全粉絲安危之間，該如何做出平衡，將是所有經紀公司的一大課題。

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