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娛樂 最新消息

（影音）機長詹姆士前女友公布警察上門畫面 爆：想私下和解

型男機長瘋狂詹姆士（左）與前女友Velia一起在走鐘獎紅毯留影。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕憑藉機師工作經驗與飛航知識走紅的YouTuber「型男機長瘋狂詹姆士」19日被前女友「Velia」控告性侵、恐嚇、傷害等罪，目前案件已進入司法程序。詹姆士雖在第一時間發文否認性侵，但Velia昨（21）日又po出自己被毆後警察上門的影片，以此證明自己曾經遭受詹姆士施暴。

越南警方進屋，詹姆士（即王男）表示Velia要去醫院不上警局。（翻攝自IG）

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除此之外，Velia也貼出長文，表示她和詹姆士2023年9月22日在沙發上看電影時，自己手腕上的手鍊不小心刮到詹姆士， 雖然她立即道歉，卻遭到詹姆士警告她取下手鍊，Velia拒絕後，詹姆士開始抓狂，扯斷手鍊。根據Velia表示：「他開始掐我脖子導致我的脖子瘀青，因為聲音過於大引來鄰居關心，所以王天傑先生（型男機長瘋狂詹姆士）就教我閉嘴上前開門打發鄰居」。

詹姆士把女友送進醫院。（翻攝自IG）

自己的手鍊不小心刮到了詹姆士的肚子，雖然她立即道歉並關心對方的傷勢，但詹姆士警告她立刻取下手鍊，她拒絕後，男方暴力扯斷她的手鍊，「而後他開始掐我脖子導致我的脖子瘀青，因為聲音過於大引來鄰居關心，所以王天傑先生就叫我閉嘴上前開門打發鄰居。」Velia趁著門打開大聲呼救要求叫警察來，此舉引來更激烈的反應，後來雖然Velia哀求詹姆士送他去醫院，但對方視若無睹，直到警察上門才說要打電話送醫。

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影片中兩人身在越南，故警察制服與台灣不同，且溝通過程當中由於越南警察說越南語，溝通上不太順暢。後來詹姆士向警察說：「她（Velia）說她要去醫院，但是她不需要去警察局」。

型男機長瘋狂詹姆士強調無性侵行為。（翻攝自臉書）

Velia表示自己跟詹姆士分手後，無論在生理或心理上都是到極大創商，當時3月份Velia飛到美國療傷並尋求身心科醫師協助、整理詹姆士犯罪相關證據，之後才回台灣與律師討論案情後起訴。Velia指出詹姆士在分手時間上也沒說實話，兩人在今年3月分手，但詹姆士對外都說是去年12月分手：「他公然說謊，或許是想要迴避掉他在今年2月底還有對我施暴的事實，但也更加證明王先生言論不可信」。

詹姆士（左）與前女友兩人糾纏不清。（翻攝自IG）

在Velia召開記者會前15分鐘，詹姆士委任律師曾打電話給她，表示想私下和解，遭到拒絕，並強調絕對告到底，且後續獲得任何賠償金或和解今，都會全數交予公正第三方（律師）全數捐給弱勢團體或家扶機關。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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