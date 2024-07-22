人氣女星不藏了！《都是weather你》就以斯分享超大喜訊

彥彥（左起）、Moon Tang、Gordon Flanders、就以斯（尚慶創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕《怎麼可能沒有吉他》演唱會由台港兩地獨立樂界新銳共演，包括台灣的「彥彥」Giu林郡彥、「Joyce」就以斯，以及香港的Gordon Flanders、Moon Tang攜手PK，4位歌手在演唱會前都未曾謀面，靠IG、「街聲」StreetVoice成為「網友」，直到演唱會之行才首度「相認」，就以斯笑說：「像夏令營，終於面對面了！」Moon Tang則說：「好復古，就像爸媽那時候筆友見面的興奮感吧！」

就以斯IG擁有20萬人追蹤。（尚慶創意提供）

《怎麼可能沒有吉他》為新興演出公司「弦亮」開業作，兩位老闆都來自香港，先前皆是主流電台的幕後主創，因熱愛台灣流行音樂而移民台灣，希望通過舉辦音樂會促進港台港音樂交流，Gordon Flanders和Moon Tang都是香港華納力捧的獨立音樂人，就以斯IG擁有20萬人次追蹤，代表作《都是weather你》有破3百萬點閱，彥彥則是吉他新星。

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Moon Tang（右）、就以斯（尚慶創意提供）

彥彥在街聲追蹤Gordon Flanders很長一段時間，「他的歌是我很喜歡的風格，在音樂的想法上都會有共鳴。」促成兩人跨海合作歌曲《他一定比我好》，就以斯則表示和香港的音樂人都是在IG上認識的，「原本是網友，在網路上聽到他們的歌聲和作品，就默默許願可以有一天帶著吉他和他們一起聊天玩音樂。」

提到演唱會，就以斯說：「能和香港的音樂朋友們認識，待在一起兩天，很像一個夏令營，有聽不完的音樂和聊不完的天，實在是可遇不可求的機會！」最難忘的是在後台比腕力，就以斯還在台上分享將發新專輯，近期正錄製主打《你說話的聲音好細》，斥資請來樂手錄製弦樂四重奏。

彥彥則自剖以往上大舞台都是跟著樂團、做樂手，「但這次拿著吉他，並且真實的面對觀眾唱歌，算是頭一次在這樣的規模下表演，對我來說很緊張。」Gordon Flanders來過台灣5、6次，「很喜歡台灣小巷都很像日本的感覺。」最喜歡的地方是台中，最愛吃蚵仔煎，而且沒有不敢吃的台灣食物。

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