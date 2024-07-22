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娛樂 最新消息

Energy攻蛋倒數 紐約時代廣場巨幕出現大驚喜

Energy即將登上小巨蛋開唱，團員和歌迷都充滿期待。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕Energy「一觸即發」演唱會開唱倒數，歌迷迫不及待想在27、28日到小巨蛋見證Energy首次攻蛋的重要時刻。

Energy歌迷展現熱情，買廣告讓他們身影登上紐約時代廣場，並祝福阿弟生日快樂。（翻攝自小紅書）

昨（21）是Energy團員阿弟的42歲生日，除了同團夥伴及家人幫他慶生，遠在美國紐約時代廣場也發現大驚喜，歌迷特別自費買下巨型螢幕的廣告，向阿弟獻上生日祝福，並發文談到：「依然還是超愛唱歌的愛哭阿弟。」

Energy歌迷在紐約時代廣場買下廣告，慶祝阿弟生日。（翻攝自小紅書）

談到生日感言，阿弟說：「很謝謝老婆貼心的驚喜，跟兄弟朋友一起簡單吃一頓飯聊聊天，這二天看到大家給我的祝福真的很感動！讓我知道一路走來雖然辛苦，但一直堅持自己的夢想道路前進，繼續當個愛唱歌愛演戲的我，是件很開心幸福的事！也很幸運大家一直都在！小巨蛋演唱會我們一定會盡全力呈現最好的一切。」

其實歌迷的心意不只讓Energy登上紐約時代廣場，另外為了慶祝Energy 22週年，歌迷也有在西門町、捷運中山站、101世貿路口等地買廣告送上祝福。

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