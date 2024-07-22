晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

中國娃娃回台灣了！三重現蹤 驚人身分曝光

展榮展瑞、中國娃娃。（星展娛樂、 錦嘉國際提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕中國娃娃、展榮展瑞今天在三重拍攝〈好熱〉MV，「娃娃」陳冠樺穿著胸前開洞的緊身旗袍，看來相當火辣，她直呼：「來台灣沒有出國的感覺，就很像回家。」每次來台一定要吃米粉湯，「台灣的米粉口感不同，比較有彈性。」也猛誇：「台灣的水果肉比較緊實，泰國的比較鬆軟不好吃。」另一成員「貝兒」李曉燕附和：「泰國的香蕉真的比較鬆。」意外「歪樓」讓展榮展瑞笑翻。

展榮展瑞、中國娃娃。（星展娛樂、 錦嘉國際提供）

娃娃透露，多年前曾經來台灣定居過，「我個性比較chill，所以最後還是回去泰國做生意，但在台灣有學到很多東西。」現在則在曼谷和朋友合開餐酒館，生意相當不錯，成為餐飲大亨；貝兒則是舞蹈老師，也是二寶媽，兒子目前10歲、女兒剛滿7歲，笑說：「老公常常放中國娃娃的歌曲給小孩聽，小孩也會在學校跟同學說媽媽是歌手。」

展榮自爆是中國娃娃的「鐵粉」，小時候家裡有中國娃娃的兩捲卡帶，「那時候都是偷姊姊的卡帶來聽，但是卡帶有魔咒，如果要一直重複聽〈單眼皮女生〉就會咬帶。」並拱中國娃娃回到舞台表演，娃娃表示：「我們一直有在舞台上，每年在泰國都有演唱會，只是比較少在台灣演出。」

展榮展瑞、中國娃娃。（星展娛樂、 錦嘉國際提供）

4人之前一起在曼谷合作歌曲〈SISTER SISTER〉，展榮對於其中的dancer也現身Lisa新單曲的MV中，感到相當開心，娃娃更說當時Lisa回到曼谷拍攝時，當地人都知道，消息早已傳遍全泰國。展榮展瑞現場還控訴，上次在體感溫度40度的豔陽天，中國娃娃讓他們穿著皮衣拍外景，「但是這次中國娃娃來拍MV，我們可是冷氣房跟短裙伺候，走一個以德報怨的路線。」笑爆：「娃娃說她不想要身上有太多布料。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中