中國娃娃回台灣了！三重現蹤 驚人身分曝光

展榮展瑞、中國娃娃。（星展娛樂、 錦嘉國際提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕中國娃娃、展榮展瑞今天在三重拍攝〈好熱〉MV，「娃娃」陳冠樺穿著胸前開洞的緊身旗袍，看來相當火辣，她直呼：「來台灣沒有出國的感覺，就很像回家。」每次來台一定要吃米粉湯，「台灣的米粉口感不同，比較有彈性。」也猛誇：「台灣的水果肉比較緊實，泰國的比較鬆軟不好吃。」另一成員「貝兒」李曉燕附和：「泰國的香蕉真的比較鬆。」意外「歪樓」讓展榮展瑞笑翻。

展榮展瑞、中國娃娃。（星展娛樂、 錦嘉國際提供）

娃娃透露，多年前曾經來台灣定居過，「我個性比較chill，所以最後還是回去泰國做生意，但在台灣有學到很多東西。」現在則在曼谷和朋友合開餐酒館，生意相當不錯，成為餐飲大亨；貝兒則是舞蹈老師，也是二寶媽，兒子目前10歲、女兒剛滿7歲，笑說：「老公常常放中國娃娃的歌曲給小孩聽，小孩也會在學校跟同學說媽媽是歌手。」

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展榮自爆是中國娃娃的「鐵粉」，小時候家裡有中國娃娃的兩捲卡帶，「那時候都是偷姊姊的卡帶來聽，但是卡帶有魔咒，如果要一直重複聽〈單眼皮女生〉就會咬帶。」並拱中國娃娃回到舞台表演，娃娃表示：「我們一直有在舞台上，每年在泰國都有演唱會，只是比較少在台灣演出。」

展榮展瑞、中國娃娃。（星展娛樂、 錦嘉國際提供）

4人之前一起在曼谷合作歌曲〈SISTER SISTER〉，展榮對於其中的dancer也現身Lisa新單曲的MV中，感到相當開心，娃娃更說當時Lisa回到曼谷拍攝時，當地人都知道，消息早已傳遍全泰國。展榮展瑞現場還控訴，上次在體感溫度40度的豔陽天，中國娃娃讓他們穿著皮衣拍外景，「但是這次中國娃娃來拍MV，我們可是冷氣房跟短裙伺候，走一個以德報怨的路線。」笑爆：「娃娃說她不想要身上有太多布料。」

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