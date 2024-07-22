金曲獎唱《蘑菇濃湯》IG遭青峰退追 Lulu露面回應4字

《正港分局》媒體茶敘 左起黃奇斌、「Lulu」黃路梓茵、林鶴軒（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵6月在金曲獎演唱林暐哲所屬「小啼大作兒童音樂」的兒歌《蘑菇濃湯》，扯出林與蘇打綠的著作權糾紛，青峰還因此和Lulu決裂，並取消追蹤社群，Lulu今（22日）出席Netflix《正港分局》記者會，以4字回應此事。

「Lulu」黃路梓茵（記者潘少棠攝）

Lulu今日出席《正港分局》記者會，頂著金髮、身穿要價6位數的LV洋裝，因該劇以成語連環殺人案為主題，加上她的裙擺上有一隻鴨子，她現場引用成語「Duck不必（大可不必）」，讓眾人會心一笑。當被問到演唱兒歌《蘑菇濃湯》被青峰退追蹤一事，她再度以身上的鴨子洋裝妙喻：「這個問題大可（Duck）不必。」

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再次跨界演員身分的Lulu分享，「這次可以加入正港小隊真的是非常開心和喜悅，我本身就是電影《鬼家人》的粉絲也是影迷，沒想到自己居然是小隊員，能夠加入正港小隊，我覺得是非常地榮幸。」Lulu飾演擅長十六型人格分析（MBTI）的犯罪側寫師「李淑芬」，劇中的超復古造型更讓人眼睛為之一亮，她也提到，「劇組的造型團隊真的很用心，包括我身上的小飾品，手錶、佛珠顏色，甚至是褲長一定要是九分褲。」然而馬念先第一次看到她的時候，還問：「你是哪位？」讓她不禁笑說：「團隊真的把我改造的非常成功！」

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