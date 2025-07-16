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娛樂 最新消息

陳沂違反著作權法「一審判有罪」 李怡貞諷：記得勾有前科

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂先前未經同意轉載「女人大律師李怡貞」粉專上的一張圖卡，還嘲諷有錯字，順勢推銷自己業配的葉黃素產品，氣得李怡貞不滿提告，台北地院今（16）日宣判，判處陳沂罰金2000元，附帶民事賠償664萬4753元印尼盾（新台幣1萬2000元）。對此，李怡貞在社群發文回應了。

李怡貞（左）開酸陳沂。（翻攝自臉書、資料照）李怡貞（左）開酸陳沂。（翻攝自臉書、資料照）

李怡貞在判決結果出爐後，於臉書發文自稱是「黑暗武士」，譏諷陳沂曾說「要找不會找李怡貞這種網紅律師」，「因為找到我，她就有前科了呀！」她感謝法官明鑑及社會關注，痛批社會資源的不該被刻意拉仇恨值的「網黑」操弄，並以此勉勵師大的受害女足學生，只要妳敢戰，總是會有光明出現的一天。」

有趣的是，李怡貞不忘趁機開酸，留言提醒陳沂，「記得到日本到時候，還是要勾有前科紀錄，國外很重視著作權的」，她也撂話，事情還沒結束，「等收到判決我會發律師函給日本的海關，你（陳沂）就等著。」

李怡貞開酸陳沂「記得勾有前科紀錄」。（翻攝自臉書）李怡貞開酸陳沂「記得勾有前科紀錄」。（翻攝自臉書）

李怡貞留言撂話。（翻攝自臉書）李怡貞留言撂話。（翻攝自臉書）

回顧這起事件，律師李怡貞2023年5月28日在臉書發出一張經過編排結合虛擬替身的圖卡：「然候就算四兩八這樣罵我，我還是覺得她剪短頭髮候比之前更像宋慧喬，這方面我立場堅定。不擔心」。

檢方調查，陳沂當日竟涉未經李怡貞同意，擷取該圖卡，放在自己的臉書貼文中，狠酸李的圖卡將「然『後』，打錯成然『候』」，有視力保健必要，無須等待廠商洽詢業配，順勢推銷她與妍綠生技公司合作銷售的「昀長生活葉黃素」。

陳沂擷取律師李怡貞的圖卡並放在自己的臉書文章中。（翻攝自臉書）陳沂擷取律師李怡貞的圖卡並放在自己的臉書文章中。（翻攝自臉書）

李怡貞認為，這張圖卡是她的個人創作，陳沂未經同意或授權使用，提告涉嫌違反著作權法；檢方則認為，這張圖卡是透過文字結合創建虛擬替身，搭配背景版面及整體構圖設計，是李怡貞針對自身特徵及商業需求，依其精神力作用創作而成，足以展現一定程度創意與個性，屬於她語文及美術結合的個人創作。

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