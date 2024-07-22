日AV女優星乃莉子頻收騷擾私訊 火大：每月百萬日圓養不起我

AV女優星乃莉子在社群帳號說自己已經忘記約會的感覺。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本AV女優星乃莉子出道2年，僅152公分卻擁有E罩杯的她，以「小隻馬」特色廣受男性歡迎，現階段社群帳號已超過23萬人追蹤，近日她在動態自爆「最近已經忘記約會的感覺，正在招募對象」，沒想到卻引火上身，信箱收到大量騷擾私訊，把她氣得嗆聲：「每個月給百萬日圓（約新台幣21萬元）也沒辦法包養我，因為我賺得更多！」

星乃莉子收到一堆騷擾訊息。（翻攝自IG）

相關新聞：人氣女優河北彩伽黑色展誘惑 網讚：腰間以下都是腿

請繼續往下閱讀...

25歲的星乃莉子來自北海道，前凸後翹且上圍驚人的她，非常具備個人特色，且她是擁有專業證照的甜點師，更帶來甜甜的無限遐想。2022年星乃莉子投身寫真界拍攝大尺度寫真集，之後更加入知名片商SOD進軍成人市場。

有人說要用百萬日圓包養星乃莉子，讓她氣得直喊：我賺得比你多。（翻攝自IG）

因為星乃莉子留下自己已經忘記約會的感覺，引發粉絲暴動，除了大量的騷擾訊息之外，甚至還有人表示想包養她。星乃莉子氣炸，忍不住透過動態抱怨：「當中不乏許多海外人士，頻頻用私人訊息向我說『Hi！』但就沒有下文了！私訊不是給你們打招呼的地方！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法