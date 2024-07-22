手搖飲副業捲「品牌疑雲」 小吳、紀卜心道歉 再曝原料細節

YouTuber小吳和網紅紀卜心創立「十盛熟成奶茶專賣店」。（翻攝自IG）

〔記者侯家瑜／台北報導〕YouTuber小吳和網紅紀卜心創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，10日被消基會點名拒絕告知使用牛奶品牌，讓不少網友瘋狂追問其使用的鮮乳品牌，對此，紀卜心和小吳稍早也共同發出聲明道歉。

聲明全文：

對不起！讓大家久等了

我們是小吳、卜心

最近十盛熟成奶茶相關報導引發了社會廣泛關注和討論

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佔用了社會資源與新聞版面，我們深感抱歉。

此次事件中所造成的誤解和不滿

以及未能及時解答消費者的疑慮

帶給大家諸多困擾和不便，我們真的很抱歉，對不起。

我們承認，此次事件無論是回應、溝通和管理方面都不夠完善，且可能造成誤導，未來我們與十盛管理團隊將以更謹慎和專業的態度，去探討問題、回應各界的聲音。

我們再次向外界報告十盛熟成奶茶所使用的原料明細。

每杯熟成奶茶都使用熟成生乳搭配台灣統一鮮乳。

熟成生乳配方中使用日本進口的北海道生乳粉

且搭配奶精提升風味。

最初成立十盛的品牌初衷是與大家分享

我們心目中認為最好喝的飲品

一杯能同時保有茶感與濃醇滋味的奶茶。

感謝各方人士提供的建言

各門市及官網上已有明確標示

我們會真誠面對錯誤並積極改進

大家的指教是我們進步的動力，謝謝大家。

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