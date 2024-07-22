導演看到忘記喊卡？許凱當眾洗澡洗太久覺得怪 只好裝忙做2事

許凱說拍《你比星光美麗》這場洗澡戲感覺很奇怪。（翻攝自網路）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星許凱在《你比星光美麗》有一場洗澡的戲，被粉絲稱讚他露胸肌和腹肌拍戲，又帥又性感，沒想到他卻透露拍這場戲時，旁邊圍滿了工作人員，當眾洗澡的感覺很奇怪，導演又不喊卡，他不能一直耍帥，只好忙著做兩件事。

許凱和譚松韻在都會創業愛情劇《你比星光美麗》愛的火熱。（翻攝自網路）

許凱和譚松韻主演的都會創業愛情劇《你比星光美麗》，最近正在網路平台熱播，許凱飾演的霸總「韓廷」和由譚松韻演出的創業新手「紀星」之間的愛情火花四射，兩個人雖然甜蜜同居了，卻又因為韓廷欺騙紀星投資了「星辰」的對手公司「瀚海」，而「瀚海」將併購「星辰」，紀星發現這件事後，覺得自己只是韓廷手中的棋子，決定跟韓廷分手，搬離兩人的愛巢，劇情開始走向韓廷狂追紀星求復合的虐心戲。

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許凱在《你比星光美麗》有露胸肌、腹肌的洗澡戲。（翻攝自網路）

《你比星光美麗》播出後，除了許凱和譚松韻在事業和感情上的精采交手吸引劇迷之外，許凱有一場洗澡的戲也讓粉絲津津樂道，粉絲都說他拍那一場洗澡的戲，小露胸肌和腹肌，又帥又性感。不過許凱卻說拍這場戲時，身邊圍滿了工作人員，導演拍了很久，一直不喊卡，他不能一直沖水摸頭耍帥，只好用了洗髮乳又擠了沐浴精，一邊在眾人面前很認真的洗澡，一邊又擔心導演的機位太低，下面的浴巾會掉下來穿幫，拍的心很慌。

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