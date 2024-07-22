「新人」羅志祥見中國粉絲哽咽落淚 滿懷歉意：我欠你們

羅志祥在粉絲見面會上哽咽落淚。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕4年前因舊愛周揚青爆料重創形象的寵粉魔人「小豬」羅志祥昨（21）日在中國杭州舉辦免費「不會不見」粉絲見面會，羅志祥特別從台北帶伴手禮打算送給到場的1千多名粉絲。見面會上昔日《這！就是街舞》羅志祥曾帶領的「修樓梯戰隊」驚喜現身，提到過去承諾粉絲要開演唱會最後卻失信於粉絲，羅志祥忍不住哽咽落淚說：「這是欠它們的」接著轉頭向台下歌迷說「我也是欠你們」。

羅志祥見面會開始以邊講手機邊自拍入場。（翻攝自微博）

羅志祥國際歌迷會（SFC）成員從四面八方趕到杭州見他一面，再見面會上羅志祥先是邊講電話邊從場外走進會場，沿途粉絲尖叫不已，接著羅志祥便開始與粉絲玩遊戲、聊天、擊掌拍照，全場沒有唱歌、跳舞，打造出滿滿溫馨感。

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羅志祥（中）在見面會上沒唱歌跳舞，而是跟粉絲積極互動。（翻攝自微博）

當修樓梯戰隊現身端著蛋糕提前幫羅志祥慶生之後，他驚喜落淚，忍不住哽咽，最後羅志祥宣布發起愛心助學行動，並邀請粉絲一同響應，他還激動說：「愛心不會不見的公益基金專案正式啟動，未來，不會不見，要一直見、一直見」。

羅志祥在粉絲見面會上哽咽落淚。（翻攝自微博）

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