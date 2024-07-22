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娛樂 電視

李沐被鄰居噪音吵到失眠 搥牆敲門怒反擊曝「真實反應」

〔記者李紹綾／台北報導〕李沐在CATCHPLAY+短影音影集《都市懼集》主演的單元「注意噪音」引發網友共感討論，劇中她飽受鄰居噪音所苦、經常失眠後衝上樓罵人的橋段，令許多都會區觀眾超有感。

李沐在《都市懼集》被鄰居噪音吵到失眠。（CATCHPLAY+提供）

李沐透露，接到劇本後隔沒幾天，住家樓上真的發出一模一樣的咚咚聲，她回憶道：「有一天我凌晨五點被咚咚聲吵醒，真的整個瘋掉，就一直在尋找那個聲音到底是誰，所以劇中我大叫、反擊等等，一切都是我真實的反應，我把被吵的能量聚集然後大大的使用出來。」她認為故事呈現都市住戶之間的不體諒，其實是一件很恐怖的事情，「累積成很巨大的恐懼感之後，有可能就會變得非常有殺傷力。」

李沐在《都市懼集》發現鄰居阿伯倒臥家中。（CATCHPLAY+提供）

《都市懼集》以一天一集、每集不到十分鐘的短影音規格，驚悚呈現都會日常裡「沒有鬼的恐怖故事」，周采詩在辦公大樓單元中，帶著兒子到公司上班，卻因疏於看管照顧導致意外發生。除了挑戰驚悚演出，日文系畢業的她更將在劇中大秀流利商用日文。

周采詩在《都市懼集》秀一口流利日文。（CATCHPLAY+提供）

周采詩透露，拍攝前兩到三週就不斷瘋狂練習，「那時我真的時時刻刻都在練我的日文台詞，練到像在唱歌一樣，甚至陪小孩在公園玩的時候，也一直在自言自語，因為我想要不用思考就可以講出這些話，拍攝後才能很自然地照著劇本的台詞說出來。」

周采詩在《都市懼集》帶兒子上班卻疏於看管。（CATCHPLAY+提供）

周采詩在《都市懼集》驚覺兒子不見。（CATCHPLAY+提供）

《都市懼集》故事描述潛伏於白晝與深夜的惡意蠢蠢欲動，圍繞在都市裡人與人之間的冷漠自私，與從未察覺都市日常潛藏的問題與後果，日常無聲的街巷、人聲鼎沸的商圈、表面寧靜的住宅大樓，透過每集不一樣的都市場域，直窺種種細思極恐的核心，你所不知的恐懼事件隨時發生 。《都市懼集》7月12日起於CATCHPLAY+上架播出。

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