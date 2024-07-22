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娛樂 音樂

瘦子不到40歲自認還很嫩 開嗆高爾宣「給我回去！」

〔記者張釔泠／台北報導〕「本色音樂」舉辦的夏日音樂祭典《本色祭》，在網路上引爆話題熱潮，昨晚最後的節目由新科金曲歌王「MC HotDog」熱狗以「差不多先生」開場，接連帶來5首自省的歌曲，他打趣：「我現在是歌王身分，我覺得拿這個歌王讓我有點患得患失，走在路上大家都用尊敬的眼神看我，連管理員阿伯都跟我說恭喜，讓我覺得要認真演出，不能被看沒有。」

瘦子。（本色提供）

熱狗笑說：「今年本來不太想被噴濕，但得了兩個獎，隨便你們啦！」唱完「謝謝雅虎」之後突然離開舞台，接著自今年金曲獎頒獎典禮上出現的轎子驚喜登台，只是周圍的殭屍全換成了性感辣妹舞者。

熱狗。（本色提供）

正當眾人以為熱狗要重現金曲演出之時，大淵從轎子中現身，搞笑稱自己來幫忙測試麥克風的，讓全場笑翻，在唱完「怪物」之後，熱狗更無預警官宣，去年底的「髒藝術家」演唱會，即將於年底耶誕節檔期，再度回歸台北小巨蛋，讓台下粉絲嗨到最高點。

「色粉」（本色音樂廠牌粉絲）等了兩天終於等到小春Kenzy的單獨舞台，小春獻上自己個人巡演的八成曲目，在巡演的時候曾放話要離開頑童的他，昨天在吉他試音的時候遇到小小問題，讓他果斷又慶幸自己是嘻哈歌手，引起台下陣陣笑聲。

張震嶽。（本色提供）

瘦子以「Way Up」超炸開唱，看到台下粉絲不減反增，笑問大家：「明天不用上班嗎？大家都財富自由了，真棒！」聊到前天演出後高爾宣自稱已是中生代歌手，讓他驚覺自己難道已經晉升資深歌手，他在台上對高爾宣喊話：「你給我回去新生代喔！我沒過四十可以是中生代嗎？我還很年輕欸！」面對台下觀眾殷殷期盼的「脫掉」要求，他害羞的掀起上衣微微露出腹肌笑說：「真的不能脫，沒有你想像中的好，不要意氣用事。」並說好下次會努力練好再來，讓台下粉絲超期待。

兄弟本色。（本色提供）

最後登台的「兄弟本色」合體，以「FLY OUT」、「MJ FRESH GANG」掀起全場大合唱，現場水柱也以一種水庫洩洪的方式狂炸，觀眾全情投入、嗨到接近瘋狂，兩天的「本色祭」最終在熱狗的一聲「明年見！」為活動劃下完美句點。

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