蘇慧倫首登大巨蛋驚喊「髮香區好香」！丁噹、鼓鼓揪吉祥物16蹲

〔記者陳慧玲／台北報導〕凍齡玉女歌手蘇慧倫近期除了在戲劇中的表現受到肯定，她也首次到大巨蛋表演感受現場熱血氛圍。談到大巨蛋初體驗，蘇慧倫笑說：「球迷好熱情，髮香區好香！大巨蛋好大！」

蘇慧倫（中）首次到大巨蛋表演，邀請樂天女孩助陣演出。（相信音樂提供）

包括蘇慧倫和同門歌手「鼓鼓」呂思緯，還有丁噹，這兩天都陸續受邀到大巨蛋擔任職棒明星對抗賽的表演嘉賓，蘇慧倫一連帶來《黃色月亮》、《Lemon Tree》、《被動》等招牌金曲和現場球迷一起大合唱。

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蘇慧倫第一次到大巨蛋獻唱招牌歌曲。（相信音樂提供）

蘇慧倫說：「很開心來到這唱歌給大家聽，除了我自己唱歌給大家聽，我準備了禮物送給大家」，原來，她邀請8位樂天女孩和她一起表演《Lemon Tree》，看到全場開心的反應，蘇慧倫笑說：「（樂天女孩）有沒有可愛？有沒有可愛到爆？謝謝她們也讓我可愛一回。」

鼓鼓（中）率舞者在大巨蛋熱力唱跳。（相信音樂提供）

鼓鼓和丁噹也是首次登上台北大巨蛋表演，丁噹穿著短版球衣配上短褲笑說：「大家好嗨，我也好久沒穿著這麼辣。」她特別選唱師兄五月天的《派對動物》讓氣氛更嗨。

丁噹（左）首度到大巨蛋表演，笑說很久沒穿超辣短褲。（相信音樂提供）

因為知道球賽活動都有經典的「Kiss Cam（親吻鏡頭）」橋段，鼓鼓應景地獻唱《當我變成我們》，希望把愛分享給在場的人。

丁噹和鼓鼓合唱《Natural High》，還揪6隊吉祥物驚喜合跳Energy夯曲《星期五晚上》的「E16蹲」，全場嗨爆！

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