17歲母親驟逝 改變ICU醫師陳志金的一生

醫師陳志金近來在網路擁有高聲量。（翻攝自陳志金臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕ICU（加護病房）醫師陳志金近來在網路擁有高聲量，每每發文都引起共鳴，今（22）日一早，他在臉書談及當年為了「報仇」才就讀醫學系。

陳志金表示有人問他，為什麼要當醫生？他回答：「為了報仇！」坦言大家可能會被這個答案嚇到！34年前，當時還在讀高中二年級、17歲的陳志金，面對母親突然逝去，心中的念頭，真的就是：「我要報仇！」

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他想起幼時家中貧困，母親等了2年，才終於等到心臟手術機會，「在住院準備時，母親卻在手術前一天猝死，而我，因為正在考試，錯過了見母親最後一面的機會。」

當時陳志金和家人，對母親病情也都完全不瞭解，他心中除了「內疚自責」，還有滿滿「恨意」，「當得知我有機會念醫學系時，雖然不是自己一開始的心願，我也接受了中學校長的安排，心裡盤算的就是：有一天，我當了醫生，一定要回來查個落石出，一定要讓負責的醫生和醫院付出代價，為母親報仇。」

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然而等到陳志金當了醫生，才知道原來醫療其實充滿著不確定性，這才頓悟：「病人突然的離開，醫師也是很難過，也不是故意要害他的。」從此，他才釋懷當年母親的驟逝。

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