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娛樂 最新消息

《願望》邱子芯為富二代拋棄窮男友 點名黃少祺當理想型

邱子芯在《願望》為富二代拋棄窮男友。（三立提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕邱子芯在三立八點檔《願望》和窮男友楚翔交往多年，遇到公司多金小老闆李家慶的追求，面臨了愛情與麵包的抉擇，網友覺得她飾演角色李冬雨黑化很合理，因為缺錢實在太痛苦，期待邱子芯變「女陳世美」更有發展空間。

邱子芯在《願望》為富二代拋棄窮男友。（三立提供）

談起喜歡男生的標準，邱子芯說：「工作及經濟能力一定要比我強，因為我已經30歲了，所以開出的條件會期待對方比我成熟懂事，大10歲都可以接受，一定要有上進的心，因為我喜歡靠自己，但對方一定要能照顧我。」她強調自己不一定要很帥的男生，順眼、感覺對了最重要，而且要有點男人味，倘若從同劇演員中選一個做標準，她毫不猶豫選了黃少祺，笑說：「大家都敲碗在劇中可以跟他談戀愛。」

邱子芯劇中被負債壓到喘不過氣來，平常靠閨密偷偷救濟，一雙舊鞋還要用簽字筆塗抹被穿到破爛的痕跡，但她覺得現在女生不會窮到那樣，「因為我覺得現在很多女生就算薪水不多，但她還是會把自己過得很好，就算是月光族，還是至少讓自己看起來體面，錢再從其他地方省。」

邱子芯在《願望》為富二代拋棄窮男友。（三立提供）

31歲的邱子芯辛苦多年目前已是有殼一族，也有貸款的壓力，在花錢方面她不會亂買，即使出國也會想好先要買什麼，劇中塗鞋子的劇情，邱子芯笑說自己也有做過，因為一雙好好的鞋子不能因為一些刮痕就丟棄，那就太浪費了，而她賺的錢也有投入股市，但不是炒短線，「因為我沒有時間關心股市，都是買可以投資的，放在那就好，也會把賺的錢定存。」

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