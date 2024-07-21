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娛樂 音樂

69歲蔡振南驚爆不唱了！罕見為了他破例秘辛曝光

鄭人碩（左起）、王識賢、蔡振南、荒山亮、高捷、王陽明與懷秋合體受訪。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語歌王蔡振南昨晚在「角頭 GATAO 唱演會」開唱，69歲的他表現大受好評，演出後受訪卻謙虛表示：「現在聽力不太好，能不唱就不要唱了，覺得有一點勉強。」

昨（20）晚蔡振南與高捷合唱了《空笑夢》，正是為了幫好友圓夢，他表示：「我們認識36年了，合作了好幾部電影，這次是史上第一次合作唱歌，他跟我說他要圓夢，我說那我要答應你。」

高捷則笑稱，會選唱經典歌曲《空笑夢》，正是因為蔡振南的一封訊息，「南哥傳訊息給我，說『空笑夢』是我唱、你演的欸，我說拍的很棒，歌更屌。」

為了這次演出，蔡振南特別幫高捷調KEY，高捷說：「對我來講還是很高。」蔡振南則回應：「再降的話低音就不好唱，高音比低音好唱，後來他就把音高拚上去了。」誇讚高捷唱得不錯。

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