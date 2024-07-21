小吳、紀卜心「十盛」發聲明！衛生局親回3點認證：無違規事宜

小吳與紀卜心創立的「十盛」手搖品牌，遭控奶茶標示不清。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，遭控鮮奶茶產品標示不清，瞬間引起網上一片抵制聲。今日，十盛社群發布3點聲明，並強調檢驗結果並無違規事宜，且下方的內容都是由衛生局回覆，不是他們自己打的。



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聲明中，先強調衛生局查驗結果並無違規事宜，而後針對三大疑點回覆說明。第一，對於店內有無販售鮮奶茶類飲品？聲明表示，「無，十盛是販售熟成奶茶」；第二，對於是否使用鮮奶？則表示「有，是使用台灣本土鮮奶品牌。」

聲明全文。（翻攝自IG）

而第三，對於大眾最關注的問題，「實際使用之鮮奶品牌與揭示之鮮奶品牌是否相符？」則回應，「走訪門市現場有看到標示北海道乳源的熟成生乳物料與台灣鮮奶。十盛菜單與官方網站並無標示或說明使用北海道鮮乳，無標示不符疑慮。」聲明最後，十盛感謝大眾批評與建言，未來會以高標準審視。

紀卜心強調，回覆內容是衛生局打的。（翻攝自紀卜心IG）

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