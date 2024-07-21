晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小吳、紀卜心「十盛」發聲明！衛生局親回3點認證：無違規事宜

小吳與紀卜心創立的「十盛」手搖品牌，遭控奶茶標示不清。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近日知名網紅「見習網美小吳」與「紀卜心」創立的「十盛熟成奶茶專賣店」，遭控鮮奶茶產品標示不清，瞬間引起網上一片抵制聲。今日，十盛社群發布3點聲明，並強調檢驗結果並無違規事宜，且下方的內容都是衛生局回覆，不是他們自己打的。

相關新聞：YTR小吳紀卜心裝死？「十盛」被點名飲品標示不清 網怒喊抵制

相關新聞：創立手搖品牌「奶品標示不清」遭抵制！紀卜心11字首回應

聲明中，先強調衛生局查驗結果並無違規事宜，而後針對三大疑點回覆說明。第一，對於店內有無販售鮮奶茶飲品？聲明表示，「無，十盛是販售熟成奶茶」；第二，對於是否使用鮮奶則表示「有，是使用台灣本土鮮奶品牌。

聲明全文。（翻攝自IG）

而第三，對於大眾最關注的問題，「實際使用之鮮奶品牌與揭示之鮮奶品牌是否相符？」則回應，「走訪門市現場有看到標示北海道乳源的熟成生乳物料與台灣鮮奶。十盛菜單與官方網站並無標示或說明使用北海道鮮乳，無標示不符疑慮。」聲明最後，十盛感謝大眾批評與建言，未來會以高標準審視。

紀卜心強調，回覆內容是衛生局打的。（翻攝自紀卜心IG）

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中