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走出《全明星》排擠風波！「最美魚販」劉心語砸百萬當老闆

劉心語有「最美魚販」之稱。（合名娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「最美魚販」劉心語拿出老本百萬推出自創料理品牌，宣布升格當餐飲老闆，坦承推了不少戲約、活動，讓經紀人大嘆可惜，不過自己一點都不後悔；至於昔日隊友林玉書的狀況？她表示彼此已經斷了聯繫。

劉心語曾是《全明星運動會》黃隊成員，2年前被爆出和壯壯、鄭靚歆聯手排擠林玉書，雖事後都有澄清只是誤會，且林玉書也有親自發文解釋，但仍掀起一波討論潮。而林玉書退賽、消失八點檔後，目前找到星巴克兼職維持生活，被問到昔日隊友狀況，劉心語表示：「現在年輕人就是可以斜槓發展，不一定要侷限在一個地方。」不吝嗇為對方加油。至於是否會去捧場？她一臉尷尬說星巴克太貴，平常都是喝超商咖啡，且和林玉書已經斷聯。

劉心語表示已與林玉書斷聯。（合名娛樂提供）

劉心語透過電商系統串起販售機制，她坦承的確推了不少戲約與活動，讓經紀人大嘆可惜，不過一點都不後悔，劉心語說：「其實是因為爸爸、媽媽與阿嬤都是廚藝高手，家裡有很多道地又獨家秘方的古早味家常菜，我覺得很值得推薦給更多人品嚐，雖然對我來說，演藝圈也是很值得挑戰的領域，但畢竟是吃的，我覺得『食安』責任更是重大，所以我決定花更多時間在這方面，加上粉絲很支持我，讓我信心倍增，還私下留言說很期待！」

劉心語砸百萬創業當老闆。（合名娛樂提供）

在市場當魚販時，從不慎受傷到練就基本刀工切法，劉心語在食材處理上累積了不錯的底子，聊到這道道佳餚前的甘苦，劉心語想到阿嬤對食材的堅持，「看到她在處理大腸、肉品與蔬菜時，一絲不苟逐一洗淨雜質的細膩，讓我真的很感動，那雙充滿歲月的手是阿嬤愛我們的心，所以我決定要把這些心意做成料理包，讓大家都能感受這份愛。」

不過劉心語也表示，比起魚販不同的，是烹調過程除了熱，還有更多的耐心，「光做到『入口即化，是直接在嘴裡融化』這件事，我便要在廚房待超過十小時，過程中我不能離開太久，因為要隨時注意食材熟透變化，這點真的很不容易。」被笑說讓纖纖玉手承受水深火熱，劉心語也可愛的神回應：「確實是這樣！但不經一番熱徹骨，焉得魯味撲鼻香！」

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