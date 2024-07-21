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娛樂 最新消息

金惠奫來台倒數！《背著善宰跑》再爆紅嘆：幸好沒放棄

金惠奫將來台舉行粉絲見面會。（寬宏藝術提供）

〔記者廖俐惠／台綜合導〕南韓人氣女演員金惠奫宣布將於8月24日在台大體育館1樓舉辦粉絲見面會，提到對台北的印象，她說道：「幾年前曾來台旅遊，第一次通過粉絲見面會和大家相見，粉絲們會如何迎接我，想到8/24那天，就感到非常激動和緊張。」

距離首場在台見面會僅剩一個月，她表示，無論是首爾、日本或台北場見面會，都懷著感恩的心進行與籌備，因爲和粉絲們在一起，所以度過了幸福的日子，為了不辜負大家的期待，為了讓大家留下幸福的回憶，正在努力準備，非常期待8/24的到來，希望能一起度過愉快的夜晚。

此次的見面會，金惠奫從企劃便開始參與，每個細節都含有她對粉絲的心意，名稱「Hye-ppiness」蘊含特別的意義，她開心地說：「這次參與了見面會的所有環節，希望能報答粉絲的喜愛，就像『happiness』這個詞一樣，盼能一起擁有幸福的回憶，所以將我的名字『Hye』結合在一起，為這次的見面會命名，除了帶來正能量，也能共創充滿美好與歡笑的時光！」

金惠奫以《背著善宰跑》、《偶然發現的一天》、《天空之城Sky castle》等作品備受喜愛，對於一路陪伴左右的粉絲，她不禁感性地傳遞感謝之情：「謝謝大家對每部作品的支持，每當粉絲們給我力量，或因我演出的電視劇、電影而感到幸福、開心的時候，我都會想『幸好演戲了！幸好，我沒放棄，從辛苦的道路裡走出來了！』所有鼓勵都成為我足以堅持到現在的動力，所以想對粉絲們說聲謝謝，以後會透過更多作品，以更加進步且不斷成長的面貌和大家見面。」

此次，因見面會再度來台，金惠奫興奮表示，幾年前曾到台北旅遊，吃了很多美食，特別難忘的則是芒果，當時還去了貓村，不過當時對貓還不太了解，但現在自己養了貓，如果再去一次的話，應該能聽懂貓的語言了，哈哈。希望透過這次台北見面會，還能有機會品嚐美食。

「2024 KIM HYE YOON FANMEETING in TAIPEI [Hye-ppiness]」門票將在7月22日中午12點全面啟售，購票請洽寬宏售票系統（kham.com.tw）及萊爾富、OK便利超商！

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