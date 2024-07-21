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娛樂 最新消息

昔告曾格爾侵害配偶權 她抖江俊坤妻不離婚內幕

江坤俊（左）爆出婚內出軌護理師，老婆劉藺秦第一時間發聲力挺。（翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕外科名醫江坤俊爆出婚內出軌護理師，並涉及性騷擾昔日搭擋主持《健康2.0》TVBS主播鄭凱云，目前他已暫停演藝工作，並強調：「我絕無性騷一事！」老婆劉藺秦第一時間發聲力挺，表示「目前家庭狀況一切良好」，身為「過來人」的岳啟儒則吐露背後原因。

岳啟儒曾抓包老公與「登山女神」曾格爾曖昧訊息，並向女方提告侵害配偶權求償200萬，看到江坤俊事件餘波盪漾，她有感而發表示：「許多人納悶為什麼老婆被劈腿，還要忍氣吞聲幫名人丈夫說話？」

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對此，岳啟儒認為有些人看到名人出軌新聞總會說「如果是我，一次都不能原諒」、「這種男人直接離了」、「這個太太還力挺是有眼認不清枕邊人」，更說甚至有些女性會認為老婆沒有選擇與出軌丈夫切割，就是不夠獨立自主，臣服父權讓女性主義開倒車。

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岳啟儒深深覺得那些言論很天真，八成都是沒有經歷過婚姻挫折的人，才能說得這麼決絕，「一般女性面臨丈夫不忠，感情重挫而心碎，已經夠煎熬了，但是先生是名人的女性面對的是更複雜的議題，當另一半形象崩壞勢必影響家庭經濟收入，還有一般人沒有的媒體及大眾的關注壓力」，而她思考的必須是未來家庭的解方，不會只有愛不愛的角度，「在她們挺身而出的背後，還有許多勉強和辛酸不足為外人道。」

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她更表示，不要以為離婚很簡單，「台灣不像國外電影常看到什麼生活價值觀歧異就可以離婚，許多讀者私訊問她說老公不答應離婚，或是不接受她的離婚條件，要怎麼辦？走訴訟耗時費力且花錢驚人，最後只能用人生來磨。」

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岳啟儒堅信，名人夫妻是名利共同體，「所以元配的回應與做法，必須有策略，並不是只有甩開一切華麗轉身一個選項，受害老婆宮能夠有智慧的處理，爭取自我的最大利益才是最重要的。」

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