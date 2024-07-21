李正皓《新台派上線》喜迎百集 揪王時齊一同慶祝

李正皓（左）揪王時齊一同慶祝。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕三立新聞台54台，李正皓所主持的旗艦政論節目《新台派上線》，即將在8月2日迎接第100集，王時齊主持的三立新聞網政論節目《94要客訴》播出將滿五週年，兩節目一方面為感謝觀眾長期支持，一方面為慶祝雙雙邁向全新里程碑，推出《新台派上線》x《94要客訴》，三立首次旗艦政論節目、線上線下雙聯名粉絲見面會。

這場《新台派上線》一百集限定版的活動，加上《94要客訴》鐵粉大集合，空前的「電視加網路」粉絲見面會，一開放報名就立刻爆線，參與的粉絲將同時見到李正皓與王時齊，除了可以近距離互動，見面會還將開闢雙現場，粉絲可以完整看到《新台派上線》日常的錄影實況，最特別的是，有機會和李正皓在節目上對談，成為《新台派上線》第100集特別限定的「新台派評論員」、以及「限定大禮包」一份，大禮包內有本活動專屬的毛巾、T-shirt、 特製版甜點。

請繼續往下閱讀...

《新台派上線》x《94要客訴》一同辦粉絲見面會。（三立提供）

《新台派上線》創造政論節目的新風格，主持人李正皓以帶給閱聽者新知識、新觀點，強調闢除謠言提供正確資訊，節目的堅持贏得觀眾高評價，為了邀約粉絲齊聚一堂，號稱「三立李敏鎬」的李正皓，以及獲網友公認封為94「文山志玲」的王時齊，還一起同框拍攝活動宣傳，誠意十足，李正皓更預告，活動當天「寵粉沒極限！」活動訂在8月2日舉行，時間是下午4點到7點，地點是三立新聞網《94要客訴》的攝影棚，想參加的粉絲採實名制報名，名額限定100位先搶先贏。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法