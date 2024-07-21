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娛樂 最新消息

開拍前出事... 紗倉真菜拍AV「美尻比臉重要」片場內幕曝光

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲日本AV女優紗倉真菜，擁有F罩杯傲人身材，深受粉絲熱愛。近日上節目分享拍AV內幕。她還提到有一次拍片，主題非常重視美尻，怎料在未開拍前，一不小心從樓梯摔落，把屁股摔出一大片瘀青。

紗倉真菜拍攝美尻比臉重要的企劃，卻不小心摔出瘀青。（翻攝自IG）

紗倉真菜在節目中提起拍片時遇到的意外，她形容當時是一支「美尻之作」，意思是畫面會集中在美尻大於臉部，而在開拍前，他不慎從樓梯摔落，導致屁股有大片瘀青，「請化妝師幫我把這個遮起來真的很尷尬，把屁股抓起來不讓人看見也很怪……」

紗倉真菜拍AV，與其拍臉更重視拍美尻。（翻攝自IG）

最後她還是請化妝師遮瑕瘀青，而作品反而在瘀青與遮瑕上有另一種效果，「既有汗水濕潤下瘀青稍微顯露的瞬間，也有完美隱藏瘀青的時候，讓人可以同時看到這兩種畫面」，當她說完瞬間引得現場主持人、嘉賓全部笑翻。

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