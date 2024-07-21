阿信給機會 怪物星人走進史努比天馬行空世界

「怪物星人」小V（左起）、溫妮、魏嘉瑩、琳誼擔任潮牌聯名服飾宣傳大使。（STAYREAL提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕阿信與好友不二良共創的潮排，經常會和不同領域的知名品牌推出聯名款服飾，這次邀請阿信力挺的女團「BOOM！怪物星人」擔任宣傳大使，團員都很開心能穿上喜歡的服飾。

這次阿信品牌STAYREAL首度與PEANUTS花生漫畫合作推出聯名服飾，設計上以史努比與夥伴的人物圖像為主題，將漫畫中的畫面融入多款服飾中。

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怪物星人受邀擔任「STAYREAL x PEANUTS」聯名系列宣傳大使，團員覺得每一款都很繽紛也很有特色，就像走進了史努比天馬行空的世界中，可以透過史努比不同的表情穿出自己的心情。

阿信潮牌推出史努比造型後背包，相當可愛。（STAYREAL提供）

另外怪物星人也分享各自喜歡的穿搭單品與風格，「小魏」魏嘉瑩表示自己喜歡亮眼的服裝與配件，會選擇有大圖案的史努比擁抱寬版T，簡單搭配短褲就能展現夏天的時尚感。

溫妮喜歡透過創意配件增加造型感，特別喜歡這次的史努比玩偶後背包，感覺就像帶著一隻史努比出門，真的超療癒。

琳誼說自己一看到漂浮史努比寬版T就很喜歡，上面有美味的冰淇淋，穿上它感覺心情也會變好！小V則分享自己喜歡塗鴉款的酷黑史努比寬版T，隨性的線條筆觸既不會太高調，也能把史努比的療癒精神穿在身上。

被問到如何體現「擁抱生活」的真諦？怪物星人說：「多吃多睡多放假，希望能好好充電，累積更多創作能量。」

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