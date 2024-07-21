遭疑引退繼續裸露？ 三上悠亞曬辣照正面回擊

三上悠亞去年8月引退，現在的她積極發展副業。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優三上悠亞去年8月引退，現在的她積極發展副業，旗下品牌「MISTREASS」近期與「CA4LA」合作，推出聯名商品，引發熱議，20日她在IG限動公開一系列性感內衣照，對於外界批評她引退還繼續裸露賣身材，三上悠亞也直球對決。

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近來三上悠亞發現常會有人問她：「為什麼引退了，還要繼續拍裸露的照片？」對此，她也巧妙回應：「其實我本來就喜歡寫真照，這也讓我能夠更正視自己的身體。」強調未來亦會繼續拍攝絕美的寫真照片。

三上悠亞表示沒有奢望大家都能認同AV女優的工作，但她也有人權，也有工作的自由。（翻攝自IG）

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前陣子三上與知名帽子品牌合作，卻因「前AV女優」身分被抵制，對此，她感慨表示：「我沒有奢望大家都能認同AV女優的工作，但我也有人權，也有工作的自由。」

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