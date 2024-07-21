天心突質疑「忘了說愛我」 尪接招放閃被讚：教科書等級

天心甜蜜依偎在老公肩上。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星天心2016年嫁給韓籍攝影師金英敏，經常在社群分享夫妻間的情趣互動，放閃模樣羨煞眾人。她日前曬出一張與老公的合照，透露自己質疑另一半「你今天沒有說愛我！」沒想到金英敏竟脫口一番甜言蜜語，閃光彈讓網友猝不及防。

天心曬出一張甜蜜依偎老公的照片，並透露一段夫妻對話，她質疑老公「你今天沒有說愛我！」對方思考了一下表示「不對，我今天說過」一時想不起來的天心趕緊叫老公講出時間點，沒想到老公竟清楚地全程還原：「昨晚妳睡著後有起身上廁所，看著妳躺下時說的，時間約凌晨一點半，也就是今天」一番答覆讓天心直呼過關！怎料金英敏又寵溺回她，「我現在願意再說，因為我非常愛妳」

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天心經常在社群分享和老公的甜言蜜語。（翻攝自臉書）

事實上金英敏每每被天心質疑總能機靈化解，過去她曾因節目討論「人為什麼會外遇」的話題，而問老公「我是好老婆嗎？」金英敏當時驚訝之餘，回覆：「是的，妳給我自信，讓我知道我很好」被讚是滿分答覆。

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