晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Dara承諾「帶2NE1來台灣」 Apink恩地笑虧台粉：太小聲囉

2NE1亮麗現身，這也是她暌違10年再以歌手身分站上台灣舞台。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓流音樂祭「ONE TONE CONCERT」今天（20日）在林口體育館舉行，2NE1的Dara堪稱全場最有誠意，不但1個人唱4個人的部分，還是全場唯一唱中文歌的韓星，令其他團體的粉絲也相當感動。

2NE1 Dara跳舞帶著甜笑，很享受舞台。（COME ON JKSSP提供）

2NE1成員SANDARA PARK（Dara）雖然在去年11月有來台參加品牌活動，不過上次以歌手的身分來台，已經是10年前的2NE1的演唱會（2014），她表示能夠暌違10年健康地見到大家，真的非常開心。她今天帶來《FESTIVAL》、《DARA DARA》等SOLO曲，中間空檔更叮嚀粉絲：「韓國雖然也很熱，但台灣真的超級熱！大家在台下要小心不要中暑囉！」

2NE1超級有誠意，帶著8位舞者登台演出。（COME ON JKSSP提供）

暌違10年在台演出，Dara歌單誠意滿滿，更是今晚唯一準備中文歌曲的歌手。她表示：「因為很久沒來，希望大家能享受今晚的演出，所以特別準備了一首我自己非常喜歡的中文歌。那就由韓國的杉菜來為大家獻唱吧！」她用中文喊「道明寺去哪裡」，演唱戴佩妮為台劇《流星花園》獻唱的片尾曲《你要的愛》，標準發音獲得滿堂彩。聽到台下粉絲的讚賞，開心的Dara自曝：「其實我以前中文更好欸！但太久沒有來好像變得有些生疏，麻煩大家要常常邀我來好嗎？」

難得來台，Dara當然也沒有少唱2NE1的歌曲，更約定一定會再以4人之姿訪台。她感性告白：「一開始自己唱2NE1的歌曲會覺得很孤單，也會想到成員。我們應該還有機會4個人一起站在舞台上吧？我會持續祈禱，希望未來有機會能4個人一起來台灣跟大家見面，但今天只有我，請大家要代替沒來的成員幫我唱喔！」

她帶來《Lonely》、《I Am the Best》、《Can't Nobody》多首2NE1夯曲，掀起全場高潮，離開前她再次表達感謝：「隔這麼久再次聽到台灣Black Jack的應援聲，我真的非常感動！」最後用中文告白台灣Black Jack「我愛你們」，依依不捨道別。

Apink夏榮（左起）、南珠、初瓏、普美、恩地來台開唱，熱力四射。（COME ON JKSSP提供）

壓軸登場的Apink演唱《I'm so sick》，初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮熱情向台灣Panda問好。初瓏表示今晚演出時間不長，但希望台灣Panda能一起嗨，新劇《她的日與夜》正熱播中的恩地喊話：「時間很短是不是很可惜啊？所以你們要好好享受這個瞬間喔！為了等下回家不留遺憾，要盡情地跟我們一起大聲唱！」

Apink恩地（左）說粉絲「太小聲了」。（COME ON JKSSP提供）

夏榮要粉絲一起唱《Dumhdurum》，結果粉絲太小聲，恩地笑虧粉絲：「你們聲音太小，我們不唱囉！」粉絲才急得大喊，讓恩地滿意地大讚可愛。她們帶來《Remember》等歌曲，最後更準備了2014年橫掃17個音樂節目第一位的《LUV》，再掀高潮。今雖沒有演唱代表作《Mr.Chu》，但下台前成員清唱副歌寵台粉，為今晚演出畫下完美句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中