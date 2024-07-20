Dara承諾「帶2NE1來台灣」 Apink恩地笑虧台粉：太小聲囉

2NE1亮麗現身，這也是她暌違10年再以歌手身分站上台灣舞台。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓流音樂祭「ONE TONE CONCERT」今天（20日）在林口體育館舉行，2NE1的Dara堪稱全場最有誠意，不但1個人唱4個人的部分，還是全場唯一唱中文歌的韓星，令其他團體的粉絲也相當感動。

2NE1 Dara跳舞帶著甜笑，很享受舞台。（COME ON JKSSP提供）

2NE1成員SANDARA PARK（Dara）雖然在去年11月有來台參加品牌活動，不過上次以歌手的身分來台，已經是10年前的2NE1的演唱會（2014），她表示能夠暌違10年健康地見到大家，真的非常開心。她今天帶來《FESTIVAL》、《DARA DARA》等SOLO曲，中間空檔更叮嚀粉絲：「韓國雖然也很熱，但台灣真的超級熱！大家在台下要小心不要中暑囉！」

請繼續往下閱讀...

2NE1超級有誠意，帶著8位舞者登台演出。（COME ON JKSSP提供）

暌違10年在台演出，Dara歌單誠意滿滿，更是今晚唯一準備中文歌曲的歌手。她表示：「因為很久沒來，希望大家能享受今晚的演出，所以特別準備了一首我自己非常喜歡的中文歌。那就由韓國的杉菜來為大家獻唱吧！」她用中文喊「道明寺去哪裡」，演唱戴佩妮為台劇《流星花園》獻唱的片尾曲《你要的愛》，標準發音獲得滿堂彩。聽到台下粉絲的讚賞，開心的Dara自曝：「其實我以前中文更好欸！但太久沒有來好像變得有些生疏，麻煩大家要常常邀我來好嗎？」

難得來台，Dara當然也沒有少唱2NE1的歌曲，更約定一定會再以4人之姿訪台。她感性告白：「一開始自己唱2NE1的歌曲會覺得很孤單，也會想到成員。我們應該還有機會4個人一起站在舞台上吧？我會持續祈禱，希望未來有機會能4個人一起來台灣跟大家見面，但今天只有我，請大家要代替沒來的成員幫我唱喔！」

她帶來《Lonely》、《I Am the Best》、《Can't Nobody》多首2NE1夯曲，掀起全場高潮，離開前她再次表達感謝：「隔這麼久再次聽到台灣Black Jack的應援聲，我真的非常感動！」最後用中文告白台灣Black Jack「我愛你們」，依依不捨道別。

Apink夏榮（左起）、南珠、初瓏、普美、恩地來台開唱，熱力四射。（COME ON JKSSP提供）

壓軸登場的Apink演唱《I'm so sick》，初瓏、普美、恩地、南珠、夏榮熱情向台灣Panda問好。初瓏表示今晚演出時間不長，但希望台灣Panda能一起嗨，新劇《她的日與夜》正熱播中的恩地喊話：「時間很短是不是很可惜啊？所以你們要好好享受這個瞬間喔！為了等下回家不留遺憾，要盡情地跟我們一起大聲唱！」

Apink恩地（左）說粉絲「太小聲了」。（COME ON JKSSP提供）

夏榮要粉絲一起唱《Dumhdurum》，結果粉絲太小聲，恩地笑虧粉絲：「你們聲音太小，我們不唱囉！」粉絲才急得大喊，讓恩地滿意地大讚可愛。她們帶來《Remember》等歌曲，最後更準備了2014年橫掃17個音樂節目第一位的《LUV》，再掀高潮。今雖沒有演唱代表作《Mr.Chu》，但下台前成員清唱副歌寵台粉，為今晚演出畫下完美句點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法