B1A4暌違7年來台！3人狂飆汗「體力不一樣了」

少女時代孝淵展現「舞后」風範。（COME ON JKSSP提供）

〔記者廖俐惠／桃園報導〕韓流音樂祭「ONE TONE CONCERT」今天（20日）在林口體育館揭開序幕，由女子天團少女時代的孝淵打頭陣，勁歌熱舞讓眾人看得目不轉睛；7年沒來台表演的B1A4一連帶來多首經典曲目，還自嘲體力大不如前。

少女時代孝淵率領舞者，氣勢非凡。（COME ON JKSSP提供）

少女時代孝淵率領舞者，氣勢非凡。（COME ON JKSSP提供）

身為少女時代的「舞后」，孝淵直接從南韓帶了6名舞者來台助陣，開場果然氣勢非凡，一連大跳了《Picture》等4首夯曲，嗨翻全場。她還以中文向大家自我介紹，不忘問候「你們過得好嗎？」還學翻譯說出「大家想我嗎」，台下粉絲也以歡呼聲回應。

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VIXX主唱LEO帥氣登台。（COME ON JKSSP提供）

第二組登場的是男團VIXX主唱LEO，今年2月才隨團訪台的他，相隔5個月再次與台灣星光相見歡，直呼超開心。他以快歌《Losing Game》、《Chilling》載歌載舞登台，接著脫下外套露出精實手臂，選唱他擅長的抒情歌曲《Nostalgia》、《Blue Rain》獻給歌迷，他說：「最近韓國下雨，台灣是否也是啊？所以我今天特別準備這兩首歌，希望大家在這樣的日子裡能聽這些歌。」他也與台灣星光約定，雖然無法常常來台，但心永遠與大家同在，今後會更加努力增加來台見面的機會。

B1A4成員燦多（左起）、孔燦、CNU暌違多年再度來台，勁歌熱舞掀起回憶殺。（COME ON JKSSP提供）

B1A4的孔燦（左）、燦多勁歌熱舞。（COME ON JKSSP提供）

團體B1A4則是暌違7年才來台表演，這段時間經歷成員退團、入伍等狀況，如今終於以3人完整體的方式來台參加音樂祭，讓粉絲感動不已。燦多問候大家：「等很久了吧？有沒有想我們啊？我們真的好想念大家呢。」

B1A4在舞台上玩得超嗨。（COME ON JKSSP提供）

他們一連獻唱《REWIND》、《BACK TO YOU》等歌曲，唱到《Lonely》時展現成熟魅力，以「領帶舞」挑逗台灣BANA。不過賣力跳舞的結果，就是3人都滿頭大汗，CNU狂飆汗自嘲「各位，七年沒來我們體力也不一樣了啦！」逗得粉絲也笑出來。當B1A4現唱經典歌曲《SOLO DAY》、《What's Happening?》，更是再次掀起新一波高潮，全場更大合唱，3人還開心加碼《IF…》、《晚安》，今晚足足唱了8首歌，想必台灣BANA是滿載而歸。

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