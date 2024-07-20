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娛樂 最新消息

NewJeans再爆抄襲！〈How Sweet〉遭大馬樂團暗諷

NewJeans歌曲近期捲入抄襲爭議。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團NewJeans人氣居高不下，5月專輯《How Sweet》備受粉絲熱愛，但專輯中夯曲〈Bubble Gum被指控抄襲英國樂團，輿論瘋狂延燒。怎料，近期同名曲目〈How Sweet也再被爆抄襲馬來西亞團體Midnight Fusic。

相關新聞：NewJeans爆抄襲43年前歌曲！英樂團要求立刻停用賠錢

NewJeans近期捲入抄襲爭議，5月專輯同名作品How Sweet與馬來西亞樂團Midnight Fusic在2022年發布的Summer Love在某些旋律上頗有雷同，而YouTube上已經有比較影片上傳，Midnight Fusic也在IG上使用How Sweet〉當作影片背景音樂，暗諷意圖明顯。

〈How Sweet〉疑似抄襲馬國團體Midnight Fusic〈Summer Love〉。（翻攝自IG）

關於前段時間Bubble Gum遭指抄襲英國團體Shakatak歌曲Shakatak則表示：「已聘請音樂學者進行進一步調查，我們會隨時通知大家進展情況。」

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