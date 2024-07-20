NewJeans再爆抄襲！〈How Sweet〉遭大馬樂團暗諷

NewJeans歌曲近期捲入抄襲爭議。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓團NewJeans人氣居高不下，5月專輯《How Sweet》備受粉絲熱愛，但專輯中夯曲〈Bubble Gum〉被指控抄襲英國樂團，輿論瘋狂延燒。怎料，近期同名曲目〈How Sweet〉也再被爆抄襲馬來西亞團體Midnight Fusic。

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NewJeans近期捲入抄襲爭議，5月專輯同名作品〈How Sweet〉，與馬來西亞樂團Midnight Fusic在2022年發布的〈Summer Love〉在某些旋律上頗有雷同，而YouTube上已經有比較影片上傳，Midnight Fusic也在IG上使用〈How Sweet〉當作影片背景音樂，暗諷意圖明顯。

〈How Sweet〉疑似抄襲馬國團體Midnight Fusic〈Summer Love〉。（翻攝自IG）

關於前段時間〈Bubble Gum〉遭指抄襲英國團體Shakatak歌曲，Shakatak則表示：「已聘請音樂學者進行進一步調查，我們會隨時通知大家進展情況。」

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