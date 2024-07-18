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娛樂 音樂

NewJeans爆抄襲43年前歌曲！英樂團要求立刻停用賠錢

NewJeans的《Bubble Gum》被指控抄襲，所屬公司否認。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NewJeans今天（18日）爆出抄襲風波，他們的夯曲《Bubble Gum》被指控抄襲英國樂團Shakatak 43年前的歌曲《Easier Said Than Done》，引發軒然大波。BLACKPINK成員Lisa單飛後，推出的首張單曲MV同樣被質疑抄襲，受害導演直接發文控訴，引發軒然大波。

英國音樂公司Wise Music Group作為Shakatak《Easier Said Than Done》（1981）的版權方，對NewJeans公司ADOR、HYBE及南韓音源著作權協會等6個單位表達抗議訴求，指控《Bubble Gum》有抄襲嫌疑，更舉出兩首歌的５個相似之處，包括作曲上運用相同的節奏、音符等等。

Wise Music Group要求NewJeans立刻停止使用《Bubble Gum》一曲，並賠償損失。對此，ADOR發聲明否認抄襲，並要求對方提出更具公信力的分析報告，且Shakatak在6月21日回覆將很快提交報告，但至今仍沒收到。

Lisa《Rockstar》MV被爆出求參考美國饒舌歌手崔維斯史考特，被拒絕後還硬要拍。（翻攝自YouTube）

至於Lisa則是《Rockstar》MV被爆出抄襲美國饒舌歌手崔維斯史考特的《FE!N》MV，兩個MV當中，都是一群人穿著白色衣服快速閃過。《FE!N》的MV導演發文，指出Lisa方面確實有聯繫他的編輯，希望能夠參考《FE!N》，「不過他拒絕了，但對方還是明知故犯。」目前Lisa的公司尚未回應。

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