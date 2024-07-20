《玩很大》深夜突發聲！認「一度撐不下去」粉絲一看全哭了

《綜藝玩很大》製作單位發文慶祝10週年。（翻攝自臉書）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕吳宗憲、KID、坤達主持的節目《綜藝玩很大》迎來10週年，昨（19）官方臉書在深夜發感謝文，坦言節目一度做不下去，文中還不忘tag已逝主持人「小鬼」黃鴻升，令許多粉絲感動落淚。

《綜藝玩很大》製作單位在臉書發文寫下，「2014/07/19 22：00，玩很大第一集誕生，走過了十個年頭，一起和玩粉們經歷了大小事」，坦言「曾經一度撐不下去，不敢說要再做幾個十年」，不過因為觀眾的支持才能堅持，表示只要粉絲喜愛，就會繼續陪伴大家度過每個周末夜晚，最後更感性告白「愛每一個守護著玩很大的你」，不忘tag主持人吳宗憲、KID、坤達，還有已經過世的小鬼。

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文章一出，勾起不少「玩粉」的回憶，「轉眼間陪伴我們十年了，我女兒也快十歲了，也是小粉絲」、「謝謝玩很大，這十年如同家人般陪伴無數個假日，用不同的方式互相伴隨」、「默默10年了，好想念小鬼」、「10年了不簡單，加油玩很大」、「想鬼哥了」。

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