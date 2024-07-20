小嫻上公廁看見「1景象」冒冷汗求助！點名女網友：怎麼辦
小嫻在上公廁時意外看到沖水鈕上有鞋印。（翻攝自IG）
葉姵妤／核稿編輯
〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小嫻以亮麗外型及主持才華深受觀眾喜愛，忙碌之餘也不忘在社群分享生活，今（20）發文透露自己在公廁遇到的窘境，讓她求助網友「怎麼辦？」
小嫻在Threads上發文詢問女網友，「妳們在外面上完廁所，看到沖水的按鈕或沖水閥，會用手按嗎？」並透自己在上完廁所準備充水時，赫然發現沖水鈕上竟然有鞋印，讓她不禁好奇，「沖水的是要用腳踩嗎？如果上一個人踩過，下一個人用手去壓怎麼辦？」更附上2個頭冒冷汗的表情符號，顯見她感到相當困擾。
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小嫻的提問立即引起網友分享自己使用公廁的經驗，「我都是拿著一張衛生紙去按開關、掀跟蓋馬桶蓋」、「只能把手洗乾淨一點，回到住處再洗一次和酒精消毒」、「上完廁所外面用洗手乳洗手啊」、「多拿一張衛生紙不是什麼困難的事情」。
由 @hsien_0309 發佈在 Threads 查看
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