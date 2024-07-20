《繁花》「寶珠CP」唐嫣每看必哭！椎心之痛忘情演出：眼淚像自來水

〔記者李紹綾／台北報導〕胡歌主演王家衛首部執導的電視劇《繁花》，他演完「阿寶」後不急著接戲，坦言還不想從角色走出來，「《繁花》對我來說意義不一樣，雖然戲播完了，但角色尚未離我遠去，在戲裡面所有曾經感動我的地方，現在回想起來仍然會熱淚盈眶，所以我也不想這麼快從這個人物跳脫出來。」

胡歌在《繁花》飾演男主角「阿寶」。（澤東電影、MyVideo提供）

談到角色寶總的初戀雪芝，胡歌心頭仍然炙熱，「我跟雪芝的戲，拍得時候越拍越難受，可以看到人在命運的洪流裡，他是非常無措的。」雪芝因為擔任13路公車車上售票員而與阿寶相識，阿寶為了看她一眼，總是默默地上車、下車，這也是阿寶成為寶總的契機，就是因為雪芝，她無疑是阿寶生命中最重要的女人之一。胡歌說：「下了13路的車，象徵的不僅僅是指阿寶與雪芝的這段感情，我認為也是阿寶某一個人生階段的結束。」似乎也暗示了兩人的結局。

請繼續往下閱讀...

胡歌談《繁花》寶總女人心頭炙熱「越拍越難受」。（澤東電影、MyVideo提供）

馬伊琍談到角色玲子則是感慨，「我很明確，『玲子深愛阿寶！』」她回想第17集中，玲子重返夜東京，卻要求阿寶退股，下定決心完美切割眼前這個男人，「那是唯一一場我沒有跟阿寶大聲嚷嚷的戲，之前很多戲都是我罵他、跟他吵。」然而阿寶轉身就走，也沒有挽回。胡歌透露王家衛看到這幕曾問：「你就這樣同意了嗎？沒有絲毫留戀嗎？」胡歌回應那就是阿寶，「如果是我肯定是會再哄哄她的吧！」

馬伊琍（右）在《繁花》深愛胡歌（左），但卻狠心切割。（澤東電影、MyVideo提供）

唐嫣、胡歌劇中因為革命情感被湊成「寶珠CP」，唐嫣回想到第14集中她約了寶總到排骨年糕店，寶總卻遲遲沒有現身的一段戲，「汪小姐那天晚上可能不理解，但五年、十年後回頭看，我想她應該是能夠理解阿寶的。作為一個觀眾跳出來看，每次我看到這裡都椎心地痛，這也是為何我每次演到寶汪這段情時，眼淚都像自來水一樣，哭得特別痛。」胡歌也說：「我自己的話肯定是忍不住就衝過去的，很多時候我們用愛情來看兩個人的關係，但愛情跟愛是不一樣的。」

唐嫣（右）在《繁花》與胡歌組「寶珠CP」。（澤東電影、MyVideo提供）

談及角色李李，辛芷蕾認為李李是一個能把一切都看透、看開的人，因為寶總和她以及她曾經愛過的人有很多相似的地方，才互相吸引。四個女人出現在阿寶生命中不同的位置，給他帶來不同的影響，胡歌笑說：「如果阿寶真的像他表面上這麼灑脫的話，早就跟其中的她或她在一起了，我想他的內心是很複雜的。」

辛芷蕾（右）在《繁花》與胡歌關係曖昧。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》講述九十年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾演）憑藉時代的春風和自己的打拼，在高人「爺叔」（游本昌 飾演）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍 飾演）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣 飾演）的鼎力協助下，躋身成為商界後起之秀，一家新開的大飯店「至真園」卻令寶總原本決勝千里的事業變得動盪驚心。《繁花》全劇於MyVideo上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法