晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《繁花》「寶珠CP」唐嫣每看必哭！椎心之痛忘情演出：眼淚像自來水

〔記者李紹綾／台北報導〕胡歌主演王家衛首部執導的電視劇《繁花》，他演完「阿寶」後不急著接戲，坦言還不想從角色走出來，「《繁花》對我來說意義不一樣，雖然戲播完了，但角色尚未離我遠去，在戲裡面所有曾經感動我的地方，現在回想起來仍然會熱淚盈眶，所以我也不想這麼快從這個人物跳脫出來。」

胡歌在《繁花》飾演男主角「阿寶」。（澤東電影、MyVideo提供）

談到角色寶總的初戀雪芝，胡歌心頭仍然炙熱，「我跟雪芝的戲，拍得時候越拍越難受，可以看到人在命運的洪流裡，他是非常無措的。」雪芝因為擔任13路公車車上售票員而與阿寶相識，阿寶為了看她一眼，總是默默地上車、下車，這也是阿寶成為寶總的契機，就是因為雪芝，她無疑是阿寶生命中最重要的女人之一。胡歌說：「下了13路的車，象徵的不僅僅是指阿寶與雪芝的這段感情，我認為也是阿寶某一個人生階段的結束。」似乎也暗示了兩人的結局。

胡歌談《繁花》寶總女人心頭炙熱「越拍越難受」。（澤東電影、MyVideo提供）

馬伊琍談到角色玲子則是感慨，「我很明確，『玲子深愛阿寶！』」她回想第17集中，玲子重返夜東京，卻要求阿寶退股，下定決心完美切割眼前這個男人，「那是唯一一場我沒有跟阿寶大聲嚷嚷的戲，之前很多戲都是我罵他、跟他吵。」然而阿寶轉身就走，也沒有挽回。胡歌透露王家衛看到這幕曾問：「你就這樣同意了嗎？沒有絲毫留戀嗎？」胡歌回應那就是阿寶，「如果是我肯定是會再哄哄她的吧！」

馬伊琍（右）在《繁花》深愛胡歌（左），但卻狠心切割。（澤東電影、MyVideo提供）

唐嫣、胡歌劇中因為革命情感被湊成「寶珠CP」，唐嫣回想到第14集中她約了寶總到排骨年糕店，寶總卻遲遲沒有現身的一段戲，「汪小姐那天晚上可能不理解，但五年、十年後回頭看，我想她應該是能夠理解阿寶的。作為一個觀眾跳出來看，每次我看到這裡都椎心地痛，這也是為何我每次演到寶汪這段情時，眼淚都像自來水一樣，哭得特別痛。」胡歌也說：「我自己的話肯定是忍不住就衝過去的，很多時候我們用愛情來看兩個人的關係，但愛情跟愛是不一樣的。」

唐嫣（右）在《繁花》與胡歌組「寶珠CP」。（澤東電影、MyVideo提供）

談及角色李李，辛芷蕾認為李李是一個能把一切都看透、看開的人，因為寶總和她以及她曾經愛過的人有很多相似的地方，才互相吸引。四個女人出現在阿寶生命中不同的位置，給他帶來不同的影響，胡歌笑說：「如果阿寶真的像他表面上這麼灑脫的話，早就跟其中的她或她在一起了，我想他的內心是很複雜的。」

辛芷蕾（右）在《繁花》與胡歌關係曖昧。（澤東電影、MyVideo提供）

《繁花》講述九十年代的上海處處是機遇與希望，工人「阿寶」（胡歌 飾演）憑藉時代的春風和自己的打拼，在高人「爺叔」（游本昌 飾演）與夜東京老闆「玲子」（馬伊琍 飾演）、外貿總公司「汪小姐」（唐嫣 飾演）的鼎力協助下，躋身成為商界後起之秀，一家新開的大飯店「至真園」卻令寶總原本決勝千里的事業變得動盪驚心。《繁花》全劇於MyVideo上架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中