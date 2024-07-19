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娛樂 最新消息

《全明星》女戰神挑戰音樂劇 小8爆料「導演說我是音痴」

《三個不結婚的女人》音樂劇啟動記者會，小8 趙逸嵐（左）飾演警察大姐，角色眾望所歸。（記者胡舜翔攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕林雨宣今（19日）與「小8」趙逸嵐出席《三個不結婚的女人》啟動記者會，音樂劇講述不結婚主題，她和從事影視相關工作的男友穩定交往4年，對於結婚沒想這麼多，「看年紀好像會有點焦慮，我們還在夢想的路上努力。」直言因原生家庭的關係，其實偏向不想結婚，但結婚、生子一事，還得和男友討論，「目前還沒有這個打算，先穩穩的過就好。」

《三個不結婚的女人》音樂劇啟動記者會，林雨宣。（記者胡舜翔攝）

林雨宣劇中一人分飾兩角，挑戰甜美茉萱和幹練經紀人夢娜兩個截然不同的角色，她表示：「茉萱外表甜美又自帶仙氣，內心卻是個超級腐女，喜歡幻想男生之間的愛情故事；而夢娜則是個精明幹練的經紀人，是劇中最想結婚的角色，反映了許多現代女性面臨的兩難處境。同時飾演這兩個角色，真的非常考驗切換情緒的能力。」為了完美詮釋這兩個角色，她不僅在聲音表演上下足功夫，還特地投入BL文化的研究，「一開始只是想更理解角色，沒想到看著看著，自己竟然覺得還不錯，BL文化的魅力處處充滿驚喜與深意。」她對挑戰腐女店員「千杯不醉」設定最有共鳴，笑稱自己有喝酒很衝，經常被誤以為「很會喝」，實則是「有酒膽沒酒量」。

《三個不結婚的女人》音樂劇啟動記者會，小8 趙逸嵐。（記者胡舜翔攝）

「小8」趙逸嵐劇中飾演短髮帥氣、顧家務實的派出所基層警察，被問是否與角色有共鳴時，她坦言：「雖然我和榕哥的職業不同，但我們都是家中的老大，榕哥對工作充滿熱情，對生活有明確選擇，甚至親姐妹之間的交流以及堅定自我的態度，確實和我產生共鳴。」對於挑戰音樂劇，她自招平常唱歌連浴室都嫌棄，非常擔心不能勝任音樂劇女主角的任務，但是導演卻和她說：「這個角色是音痴，不要擔心。」讓她哭笑不得。

然而，小8笑言實際情況並非如此簡單，「我發現大家對於音痴的定義很不同，能成為音樂劇的演員都不會是音痴！這次在舞台上要呈現『認真唱不好』還真有點緊張。」她在家裡認真練唱，室友路嘉欣也有給予「魔鬼特訓」，讓她投入角色更上手。

導演不點則讚揚道：「小8在歌聲方面的詮釋令人驚喜，雖然角色設定是個音痴女警，但要精準地表現這項特質真的不容易！她的表現將會為這個角色增添許多層次，我們都很期待觀眾的反應。」

擁有百萬訂閱的YouTuber「志祺七七」以投資人的身分出席記者會，首度公開分享投資決策背後的洞察，他表示：「台灣音樂劇市場潛力驚人，但製作成本的財務結構才是投資的關鍵。同時也必須審慎評估IP的長期價值。」談到投資《三個不結婚的女人》的起點，他表示：「這個作品在故事與角色的共鳴上面，有著接近魔力的一種發揮，我們在意好的故事能不能放得更大。」

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