人氣女優河北彩伽黑色展誘惑 網讚：腰間以下都是腿

日本人氣AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）。（番攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本人氣AV女優河北彩伽（原名：河北彩花）即將於8月份來台參加成人展，她近日曬出一組身穿黑色馬甲的性感照，黑色馬甲帶來的視覺誘惑加上攝影師的邪惡視角，不但讓整雙雪白長腿展現無遺，同時還能看到堅挺渾圓的密臀。

河北彩伽露出修長美腿。（翻攝自IG）

河北彩伽近日分享美照，只見她穿著性感的馬甲式上衣，胸前的渾圓雙乳和深深的事業線引人遐想，下半身更讓人血脈賁張，褲子開到腰間，一雙雪白細緻的長腿看起來更加修長，網友忍不住暴動：「噴鼻血」、「腰間以下都是腿」。

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河北彩伽露出修長美腿。（翻攝自IG）

除了在社群曬性感照之外，河北彩伽也小小透露了一下之後新作品的花絮，她說雖然自己不太擅長，不過會努力帶來最棒的作品。

河北彩伽身穿性感黑色馬甲內衣。（翻攝自IG）

河北彩伽透露新作品花絮。（翻攝自X）

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