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娛樂 最新消息

蔡阿嘎開除蘿拉驚爆「AB合約」 黃氏兄弟有感而發說話了

黃氏兄弟。（PressPlay提供）

〔記者陽昕翰、實習記者謝函穎／台北報導〕網紅團體黃氏兄弟連兩天在台北開唱，近來百萬YTR蔡阿嘎開除資深員工蘿拉，指控對方利用A、B合約詐財達千萬；對此，哲哲、瑋瑋受訪透露，一直有告誡團隊成員，不論對內對外都要合乎舉止，目前沒看到內部發生類似的事情。

黃氏兄弟有感而發地說，一直以來都有彼此叮嚀，希望團隊無論是對內或是對外，做人處事與言論都要小心，「我們如果看到不合理的事情都會從中協調，犯錯是一定的，重要的是怎麼改善、變好。」

黃氏兄弟。（PressPlay提供）

成軍7年的黃氏兄弟，每年都會推出新歌，更會在暑假期間舉辦「返校日」見面會，很珍惜與粉絲相遇的時刻。

今年黃氏兄弟的演出分為7月19日的「哲哲日」以及7月20日的「瑋瑋日」，連兩天在Zepp New Taipei舉辦，兩天安排不同的主題與表演內容，希望帶給粉絲驚喜。

演唱會首日的嘉賓是許凱皓，黃氏兄弟與許凱皓合唱《天黑請閉眼》，隨後木星、董仔驚喜現身，大夥合體表演《920》、《來個蹦蹦》；至於明天演唱會的嘉賓則是理想混蛋的雞丁。

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