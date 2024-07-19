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娛樂 最新消息

真的有鬼！男收家族遺產「開鬼屋」 竟賺破1.3億台幣

《哈囉！萌鬼屋》人鬼聯手開鬼屋，真鬼嚇人力道猛，客人集體被嚇歪。（威視提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國最強靈異愛情喜劇《哈囉！萌鬼屋》（My Boo）榮登上映首週票房冠軍，總票房逼近1.5億泰銖（約台幣1.35億），今天（19日）釋出前導預告，男主角發現家族遺產竟是棟破屋，屋中還被斷頭男、開腸屍和吊死鬼占據，財迷心竅的他突發奇想，和鬼達成協議聯手開鬼屋，真鬼嚇人果真不同凡響，客人集體被嚇歪。

《哈囉！萌鬼屋》集結了梅拉達蘇斯麗Maylada Susri（Bow）、《高校泰皇》蘇提拉素維傑拉Sutthirak Subvijitra（Gee）兩位泰國當紅新生代演員，片中結合靈異、搞笑、驚悚、感人、愛情等多重元素，被視為全新型態的泰式鬼片。今年5月在泰國上映後造成轟動，僅僅19天便突破億萬大關，總票房更逼近1.5億泰銖。許多觀眾一看再看，甚至有影迷以26刷盛情支持，可見《哈囉！萌鬼屋》在泰國的票房吸金力無法擋。

《哈囉！萌鬼屋》老宅被斷頭男（左起）、開腸屍和吊死鬼占據，突發奇想人鬼聯手開鬼屋嚇人。（威視提供）

該片是泰國導演孔克里特里維蒙（Komgrit Triwimol）暌違17年回歸大銀幕的靈異喜劇新作，相隔多年再戰大銀幕，新片不僅口碑絕讚，更一舉成為今年最賣座靈異愛情喜劇，讓孔克里特里維蒙晉升「億萬導演」，對此他表示：「我很久沒導電影了，但其實我都在演藝圈，主要都是當演員，或執導電視劇。」談到新片中人鬼聯手開鬼屋的故事緣起，他解釋最早是從兩位業內朋友那得到的靈感，真的很開心有機會拍成這部電影。」

蘇提拉素維傑拉在《哈囉！萌鬼屋》飾演沉迷電玩的單身廢宅，意外繼承一間鬧鬼的破舊老宅。（威視提供）

沉迷於電動的廢柴阿喬（蘇提拉素維傑拉 飾），意外繼承一棟郊區的破舊老宅。一心想將房子變現還債的阿喬，卻驚覺屋子裡住著三個名叫阿儂（梅拉達蘇斯麗 飾）、金寶與金糕的阿飄，找師父作法都趕不走！於是阿喬靈機一動，與鬼聯手開鬼屋來嚇人，沒想到「真鬼屋」一夕爆紅讓他發了大財。然而，本性善良又甜美的阿儂，竟讓阿喬慢慢搞不清楚，內心對祂是心悸還是心動？《哈囉！萌鬼屋》將於8月30日全台上映。

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