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娛樂 最新消息

Energy演唱會將至...牛奶突曝壞消息：還是要繼續過下去

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕男團Energy時隔20年再合體，掀起滿滿回憶殺，Energy團長「牛奶」葉乃文去年底開始主持Podcast及YT訪談節目《Bigger Boss》。怎料，昨（18日）他在社群表示，頻道無預警被停權，目前正在申訴中。

牛奶。（翻攝自IG）

牛奶在社群發布短片，並表示：「雖然用心經營的頻道暫時被停權，也不知道拿不拿的回來，但還是要繼續過下去，沒有辦法決定生活中很多不好或突發的事情發生，但是可以決定自己用什麼樣心情來面對。」雖然帳號停權，他還是透過短片展現自己正能量思維。

牛奶轉發頻道遭停權聲明。（翻攝自IG）

對此，牛奶透過經紀人表示，頻道幾天前被無預警停權，目前正透過官方管道申訴了解，希望能順利拿回頻道。而團體將在本月27、28日在小巨蛋開唱，讓粉絲相當期待。

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