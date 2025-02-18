（直擊）李浚赫帥抵桃機！ 粉絲帶愛犬守候自曝「和偶像寵物同名」

Hami Vide準備布條，歡迎李浚赫抵台宣傳。（記者鍾志均攝）

〔記者鍾志均／桃園報導〕韓星李浚赫主演浪漫喜劇《我的完美秘書》人氣爆棚，躍升成新一代國民老公，他今（18）提前抵台，為明天記者會做準備，傍晚約6點48分左右步出桃園機場大廳，狂掀500名粉絲尖叫喊「歐巴」，只見他身穿黑色大衣，保持微笑，散發男神魅力。

李浚赫抵台（記者姚介修攝）

李浚赫亮相後，見到粉絲熱情迎接，他二話不說走向前收下粉絲禮物，甚至握手，放送暖男笑容，毫無明星架子，甚至繞到轉角處後，更直接拿起粉絲手機玩360度自拍，令粉絲全部陷入瘋狂，放聲大喊「好帥喔」、「歐巴，莎拉嘿喲（韓文我愛你）」。

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李浚赫原訂6點10分抵台，粉絲得知消息後，今在大廳排隊井然有序，還有粉絲帶著愛犬苦苦守候，據悉，該粉絲打趣稱愛犬名就叫「爆米花」，和偶像李浚赫的寵物同名，相當有心。

李浚赫抵台（記者姚介修攝）

出道18年的李浚赫過去很少演出愛情戲，這次在《我的完美秘書》合作韓志旼，甜蜜互動攻陷女粉絲的心，該劇大結局衝上12%，創全劇新高，讓李浚赫人氣也跟著水漲船高，IG人數目前突破83萬，持續上升中。《我的完美秘書》在Hami Video獨家上架。

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