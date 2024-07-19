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娛樂 日韓

TWICE精靈代表！周子瑜日本新造型掀熱議 再展美人「瑜」稱號

周子瑜在拍攝日文歌曲〈DIVE〉MV的造型美如精靈。（翻攝自Instagram@jypetwice_japan）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕隸屬於南韓女團TWICE的台灣籍成員周子瑜，美貌已是眾所皆知，沒想到，近期推出日文專輯《DIVE》的她們，官方帳號貼出拍MV時的幕後照，周子瑜靦腆的模樣宛如精靈般，再展美人「瑜」的稱號。

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周子瑜先前的美人魚妝扮美若天仙，被網友稱為「美人『瑜』」，而近期，TWICE日本官方帳號再度貼出9位成員的側拍照，可見場景為拍攝日文專輯《DIVE》同名主打歌〈DIVE〉的MV，而忙內周子瑜照片被擺在最後一張，靦腆的她，宛如一個剛下凡的精靈，模樣楚楚可憐、嬌滴滴的樣子惹人喜愛，立刻引來話題。

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值得一提的是，TWICE結束了大阪兩場的【READY TO BE】「SPECIAL」場，接下來即將前往日本東京、橫濱再各開2場，共6場「SPECIAL」演唱會，讓眾多來自各國想目睹女神們的ONCE期待不已。

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