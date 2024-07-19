晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巴鈺慶祝41歲生日 突開黃腔喊經驗不夠：很少人叫我X

巴鈺（左）與曾國城搭檔主持多年。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來綜合台《女王大人》主持人巴鈺將迎來41歲生日，電視台也趁錄影提前為她慶生，曾國城要巴鈺一口氣吹熄兩個蛋糕上的蠟燭，巴鈺逗趣地說：「很少人叫我吹啦！」結果巴鈺一吹就笑場沒把蠟燭吹熄「看來我吹的經驗還不太夠。」讓現場眾人笑翻。

電視台獻上仿真造型蛋糕「魚頭君及壽司」，讓巴鈺驚呼：「也太可愛！」現場來賓包含三隊雙胞胎，展榮和展瑞、左左和右右、啦啦隊女孩詩雅和詩媛，還有許久沒上節目的王琄老師，及主持人曾國城等人，一同祝福巴鈺生日快樂。巴鈺許願希望《女王大人》長長久久，把溫度跟深度傳遞給大家，也希望身邊所有認識的人都能幸福健康。

巴鈺慶祝41歲生日。（緯來提供）

主持人曾國城對多年的搭檔有滿滿地祝福與期許，曾國城欣慰表示：「巴鈺已經在她人生某種程度上達到滿足了。」因為她想要的幾乎都心想事成，「有固定的節目，不像以前只能主持外景」，「她喜歡唱歌、喜歡演戲，多角經營發展今年都開花結果了。」

接著祝福巴鈺未來有下一個代表作，同時也期望巴鈺在主持上更周全、圓滿，「主持還需要很多的經驗跟累積，希望巴鈺可以趕快找到自己的方向。也期許巴鈺把兩個孩子都養得很好，多才多藝。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入脆脆小圈圈

來嘛來嘛，一起來廢話聊天或開壇問事吧

娛樂頻道臉書粉絲團:點這裡

娛樂頻道有IG囉:點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中