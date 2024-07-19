巴鈺慶祝41歲生日 突開黃腔喊經驗不夠：很少人叫我X

巴鈺（左）與曾國城搭檔主持多年。（緯來提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕緯來綜合台《女王大人》主持人巴鈺將迎來41歲生日，電視台也趁錄影提前為她慶生，曾國城要巴鈺一口氣吹熄兩個蛋糕上的蠟燭，巴鈺逗趣地說：「很少人叫我吹啦！」結果巴鈺一吹就笑場沒把蠟燭吹熄「看來我吹的經驗還不太夠。」讓現場眾人笑翻。

電視台獻上仿真造型蛋糕「魚頭君及壽司」，讓巴鈺驚呼：「也太可愛！」現場來賓包含三隊雙胞胎，展榮和展瑞、左左和右右、啦啦隊女孩詩雅和詩媛，還有許久沒上節目的王琄老師，及主持人曾國城等人，一同祝福巴鈺生日快樂。巴鈺許願希望《女王大人》長長久久，把溫度跟深度傳遞給大家，也希望身邊所有認識的人都能幸福健康。

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巴鈺慶祝41歲生日。（緯來提供）

主持人曾國城對多年的搭檔有滿滿地祝福與期許，曾國城欣慰表示：「巴鈺已經在她人生某種程度上達到滿足了。」因為她想要的幾乎都心想事成，「有固定的節目，不像以前只能主持外景」，「她喜歡唱歌、喜歡演戲，多角經營發展今年都開花結果了。」

接著祝福巴鈺未來有下一個代表作，同時也期望巴鈺在主持上更周全、圓滿，「主持還需要很多的經驗跟累積，希望巴鈺可以趕快找到自己的方向。也期許巴鈺把兩個孩子都養得很好，多才多藝。」

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