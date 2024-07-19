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娛樂 亞洲

「G奶周子瑜」超巨UU快掉出來！祈錦鈅由下而上自拍全網狂刷❤

網紅祈錦鈅（右）被說像韓團TWICE的台灣成員周子瑜（左），更因火辣身材有了「G奶周子瑜」的稱號。（翻攝自Instagram@thinkaboutzu、Instagram@maxinechiii）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕被網友稱為「G奶周子瑜」的網紅祈錦鈅有著傲人的身軀，因為臉蛋甜美，又貌似韓國女團台灣成員周子瑜，而有此美名。昨（18）她貼出一張「由下而上」的自拍，彎腰角度差點讓UU掉出來，讓網友狂噴鼻血。

祈錦鈅由下而上的自拍，讓她的G奶差點掉出來。（翻攝自Instagram@maxinechiii）

祈錦鈅貼出一張自拍，角度由下而上，可見她穿上細肩帶黑色短洋裝，超巨G乳北半球直接露出，讓人超擔心會不會整個球掉出來，但好在她有帶著水壺並背在胸前，她也說道：「最近出門標配：水壺！」透露現在太熱，沒辦法穿太厚重的衣服，也必須隨時喝水，讓自己不要被太陽擊倒。

網友們在祈錦鈅的IG上瘋狂刷下愛心表情符號。（翻攝自Instagram@maxinechiii）

網友們看見祈錦鈅的照片，紛紛留言狂讚，更有許多人在她的貼文下方刷下許多「❤」表情符號，紛紛被祈錦鈅超火辣的自拍電暈。

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