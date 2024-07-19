中國成員沒生氣！aespa寧寧遭Winter惡搞 「1回覆」掀關注

aespa成員們感情相當好，中國成員寧寧（左）被韓國成員Winter（右）惡搞，逗樂所有MY。（翻攝自Instagram@imnotningning、Instagram@imwinter）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國女團aespa團隊四人感情十分好，韓國成員Winter發文惡搞中國成員「寧寧Ningning」寧藝卓，沒想到，該成員不但沒生氣，一句話回覆掀起大批小粉紅和MY（aespa粉絲名）關注。

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aespa中國成員寧寧（左）賣力大聲唱歌的照片，被Winter和梗圖P在一起，相當可愛。（翻攝自Instagram@imwinter）

Winter昨（18）發文貼出眾多照片，而最後一張照片中，可見她將寧寧賣力大聲張口唱歌的照片和一張貓咪唱歌的梗圖P在一起，模樣逗趣無比。

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寧寧逗趣回覆Winter掀起大批網友關注。（翻攝自Instagram@imwinter）

而當寧寧看到Winter的P圖後，不但沒生氣，還很高EQ回應：「笑死我了！」，該回應吸引近1.1萬人點讚，更有許多MY關注，表示兩人互動十分可愛。

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