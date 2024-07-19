楊可涵離世9年！吳婉君曬貼臉合照追憶：祢是最漂亮的

吳婉君發文追憶楊可涵。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星楊可涵（小白兔）2015年因為憂鬱症所苦離開人世，9年過去，她的身影不曾在粉絲及藝人好友腦海中抹去。昨（18）為楊可涵忌日，女星吳婉君也在社群不捨追憶。

吳婉君昨曬出過去和楊可涵的貼臉合照，寫下：「祢知道Coco 也去了彼個所在嗎，祢們應該有遇見吧？就算妳在那裡也要好好吃飯，不要只喝奶茶！知道嗎，祢是最漂亮的，不用懷疑。」文末還直呼很想念對方，言語輕柔卻道盡懷念。

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楊可涵2015年因為憂鬱症所苦離開人世。（翻攝自臉書）

楊可涵過去以《我愛黑澀會》出道，甜美歌聲與外型收穫許多粉絲，後來以藝名楊可凡進入戲劇圈，2013年憑藉《含笑食堂》入圍第48屆金鐘獎女配角獎；隔年演出《新世界》女主角，並以三立《珍珠人生》「紀珍珠」一角為人熟知，自我要求高的她一直受憂鬱症所苦，最終選擇輕生並遺愛人間，令外界惋惜。

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