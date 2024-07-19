黃子佼不認罪！當庭翻法條求免刑 律師揭「關鍵原因」

黃子佼15日出庭突翻供不認罪。（資料照，記者胡舜翔攝）





〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼去年捲入MeToo風波，又遭檢警查獲4TB容量隨身硬碟中，存有7部購買來的未成年少女性影像，被檢方以違反《兒少性剝削防制條例》正式起訴，他15日現身台北地院到場答辯，沒想到卻改口不認罪，並對檢方起訴證據提出質疑。對此，知名律師蘇文俊分析背後關鍵原因，認為黃子佼打算放手一搏力拚無罪。

蘇文俊昨（18日）在臉書分析表示：「猜測應該是起訴後閱卷發現，其實證據並不足以證明黃子佼有起訴書所載之犯罪內容，反正已經社死，基於人性當然選擇拼無罪。」他指出這涉及兩個法律觀念，一是法院判決有罪不能只靠被告認罪作為唯一證據，二是檢察官在偵查階段，不會將所有證據同步給被告，所以被告人不會知道檢方掌握多少證據。

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蘇文俊表示檢察官相較於法院方面，只要有50%的有罪認定就可以起訴，只不過證據公開時，到底能否說服法院，目前都還無法斷定，因此猜測黃子佼「應該是發現證據其實不足，所以打算一搏。」但他也分析，以訴訟策略而言並非是好的做法，在不清楚檢方掌握多少證據時，絕對不要輕易認罪，否則後續會很難修正。

事實上，黃子佼出15日庭時認為在「新法實施前」就已下載未成年少女性影像，且無重製、散布，依照不溯及既往原則，應以舊法審理且並無刑責。不僅如此，黃子佼更聲稱下載儲存未成年少女性影像的時間點已有些久，無法確定是否為檢方舉證的7支影片。針對全案，北院表示由於案件尚有繼續查明必要，因此訂於8月12日下午4時再開庭。

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